Mašina za veš ima skriveni filter koji je potrebno čistiti svakih nekoliko meseci

Kao što svaki uređaj ima filter, tako ga ima i mašina za pranje veša, ali malo ko zna gde se on nalazi i kako se čisti. Osim toga, ovaj je filter potrebno čistiti minimalno 4 puta godišnje.

Influenserka Barbara Kostelo, na svom Instagram profilu otkrila je gde se nalazi filter mašine za veš i kako se čisti. Osim toga, iznenadićete se koliko je zapravo potrebno očistiti ovaj filter svakih nekoliko meseci…

„Kada ste poslednji put promenili filter mašine za pranje veša?!? Ako ga niste promenili u poslednjih nekoliko meseci vreme je!!! Začepljen filter ograničava efikasnost vaše mašine za pranje veša i takođe može dovesti do više naslaga vlakana na odeći, kao i lošeg odvodnjavanja. To čak može da dovede do kraćeg veka trajanja vašeg uređaja“, napisala je Barbara pored videa u kojem demonstrira kako se čisti ovaj deo mašine i oduševila desetine hiljade pratilaca.

