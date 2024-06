Mašina za veš pokazuje da je gotova za minut, a nastavlja da pere i nakon toga? Ovo su razlozi

Mnogi su primetili da prikaz vremena na mašini za veš pokazuje da će mašina završiti sa pranjem za minut, a ta posljednja minuta traje duže od minute.

Iza toga stoje različiti razlozi. Naime, prema tvrdnjama stručnjaka, na ciklus pranja utiču različiti faktori. Oni objašnjavaju da se mašina pokušava držati navedenog trajanja, ali ne uspeva uvek. U nekim je situacijama, međutim, sam korisnik kriv ako mora duže čekati. Iz ovih razloga rad mašine za veš može trajati duže od planiranog.

U nastavku pročitajte nekoliko razloga koje stručnjaci navode kao razlog zbog kojeg mašina pere duže od planiranog.

1. Previše deterdženta

Senzor detektuje kada se u bubnju stvara puno pene. To može biti zato što ste stavili previše praška za pranje ili pogrešan deterdžent. Ako se na kraju ciklusa pranja pojavi velika količina pene, uređaj će pričekati dok ta pena ne nestane. Zatim je ispere vodom. Postupak se ponavlja dok više nema pene. Zbog toga poslednja minuta ponekad može potrajati duže.

2. Neravnoteža u bubnju

Ako postoji samo jedan veliki komad, poput prostirke ili ćebeta, doći će do neravnoteže. To se takođe može dogoditi ako se opere samo nekoliko stvari. Mašina detektuje da bubanj ne radi glatko i prestaje se okretati kako bi izbegla oštećenje. Bubanj se tada okreće unazad kako bi se veš ravnomerno rasporedio. Međutim, budući da to ne funkcioniše dobro za pojedine velike predmete, mašina ponavlja postupak sve dok konačno ne završi ciklus pranja bez centrifuge. To takođe može uticati na posljednji trenutak. Takođe se može dogoditi da je u vešu ostalo previše vode.

3. Temperatura i pritisak vode

Za razliku od prvog, na ovu tačku se nažalost malo može uticati. Ipak, i ovo svakako utiče na ukupno vreme rada veš mašine. Ako voda izlazi iz ulaza sa suviše niskim pritiskom, punjenje traje duže. Slična je situacija i s radnom temperaturom: ako u uređaj uđe vrlo hladna voda, potrebno ju je prvo zagrejati u zavisnosti od ciklusa pranja. Što je voda hladnija, potrebno je više vremena.

