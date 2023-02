Mašina za veš vam ostavlja tragove na odeći? Postoji rešenje i za to

Replying to @knkrueg1 and if you want another way to check, run the hottest cycle on your washer without adding ANY detergent or clothing, let it fill and agitate for a few minutes, then check to see if it makes bubbles! #LearnOnTikTok #TodayILearned #Laundry #LaundryTok #LaundryHack #WashingMachine #FrontLoadWasher #FrontLoadWashingMachine #FrontLoader #HowStuffWorks #LifeHack #CleanTok #clean #cleaningHacks #CleaningHack #WomenInTrades #Tradeswoman #2Tbsp #2Tablespoons #LaundryDetergent #detergent #DetergentBuildup #HowToDoLaundry #LaundryHowTo #LaundryOverload #DetergentOverload #UseLessLaundrySauce

♬ Fashionable and cool Parisian accordion(892415) – ricca