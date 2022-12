Mislite da kuhinjska so nema rok trajanja? Varate se, na jednu stvar obavezno morate da obratite pažnju

So čuva hranu izvlačeći vlagu iz nje, suzbijajući rast štetnih bakterija i podstičući rast korisnih bakterija – pa zašto onda pakovanja soli imaju rok trajanja?

Krivac nije natrijum hlorid, već se s njim mešaju aditivi koje neki proizvođači dodaju kako bi sprečili naslage soli ili kako bi dodali hranjive tvari u nju.

Jod, sredstva protiv naslaga i minerali u tragovima u ružičastoj, crvenoj ili crnoj soli mogu se s vremenom razgraditi, ali razgradnja ne znači da je ne možete koristiti.

Ponekad se zna dogoditi da aditivi u soli ne odrade svoj posao i so se može početi skupljati te nije više pouzdan izvor joda, što ne znači da će vam naštetiti, osim u slučaju da vidite ili osetite miris gljivica- onda je treba baciti.

To, međutim, ne znači da biste trebali zanemariti svoju so, čak i so bez aditiva. Higroskopska svojstva soli (upijanje vode) čine je lošim kandidatom za držanje na otvorenom.

Ne samo da može upiti vlagu iz vazduha, već i mirise iz kuhinje, što vam može ostaviti grubu, smrdljivu so.

So treba držati u hermetički zatvorenoj posudi te je čuvati na tamnom i hladnom mestu.

Ali, većina ljudi drži i male količine soli, kod kojih se treba odupreti porivu da ih stalno nadopunjavaju.

Dobro je držati malu količinu te često posude za so prati i dobro osušiti pre nego što ponovo stavite u njih so, piše Lifehacker.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.