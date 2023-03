Mislite da pravilno perete svoje farmerke? Verovatno i vi pravite ove greške..

Čini se kao da nam svaki dan ukazuju na velike greške koje pravimo kada je u pitanju čišćenje uobičajenih predmeta – od naših kuća do naše odeće. A sada se čini da postoji još jedna velika greška koju svi pravimo kada je reč o našim farmerkama, barem tako tvrdi ekspertkinja za odeću. Monik Lovenbro, direktorka proizvodne tehnologije u Marks & Spenceru, rekla je da bi farmerke trebalo prati što je manje moguće, piše Mirror.

– Što manje perete svoje farmerke, to one bolje zadržavaju svoj izgled, posebno tamno plavi taksas. Najbolje je da farmerke ne sušite u sušilici, nego da ih sušite na žici što je više moguće. To ne samo da je bolje za vaše farmerke, već i troši manje energije – rekla je.

Ovaj savet podržavaju i stručnjaci iz Levi Straussa, koji tvrde da farmerke treba prati samo jednom u 10 nošenja, a ako uočite mrlju na njima, jednostavno je uklonite vlažnom krpom, starom četkice za zube i blagim sapunom. Dakle, šta treba uraditi kada konačno dođe vreme za pranje farmerki?

– Trebalo bi da svoje farmerke perete naopako sa zakopčanim patentnim zatvaračem i dugmetom na struku, a preporučujemo pranje farmerki na 30 stepeni i korišćenje deterdženta za negu boje, naravno, svaki par je drugačiji, zato pogledajte uputstva za pranje na etiketi svojih farmerki. Nastojte da ne ostavljate farmerke mokre u mašini predugo nakon pranja. Bolje ih je odmah izvaditi i otresti pre nego što ih stavite na žicu – dodala je Monik, a prenosi Večernji list.

Nedavno je na internetu bio popularan trik koji je savetovao ljudima da stave farmerki u zamrzivač između pranja da im produže život bez pranja, te je obećavao da će to ubiti sve bakterije koje bi mogle biti na njima, ali ekspertkinja kaže da to ne funkcioniše tako. Monik objašnjava da je to jedan od najvećih ‘mitova’ kada je u pitanju nega farmerki i da zapravo neće pomoći.

– Zamrzavanje farmerki je mit i ne ubija bakterije, to ne pomaže ništa i nije alternativa njihovom pranju – zaključila je.

