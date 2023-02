Mnogi imaju hvatač snova u svom domu, ali ne znaju čemu služi: Verovanja kažu da ima posebno značenje

Takozvani hvatači snova uglavnom se koriste za ukras i retko koji vlasnik ovog zanimljivog predmeta zna njegovo pravo značenje.

Međutim, istina je da se jedna veoma zanimljiva tradicija vezuje za ove predmete.

Smatra se da hvatači snova potiču iz Indije, a jedna od najstarijih tradicija smatra da je vazduh oko nas prepun dobrih i loših snova, te da naša sudbina i životne odluke zavise od toga koji se snovi “uvuku” u našu podsvest tokom noći.

Hvatač snova je zapravo ručno pleteni krug, isprepleten mrežom koja liči na paukovu, a postavlja se uz uzglavlje kolevke u kojoj spava dete ili iznad kreveta odrasle osobe. Nekada su se hvatači snova kačili iznad osobe koja spava, a danas se mogu videti kao jedan od važnijih aksesoara na različitim mestima u kući, ulaznim vratima, prozorima i slično.

Svaki, pa i najmanji pokret pera značio bi prolazak još jednog dobrog sna, a to je i zabavljalo dete koje bi ležalo ispod njega. Izvorno, hvatači snova pojavili su se u plemenu Ojibwa, koje je zapadna grana Indijanaca. Brakovima i različitim načinima trgovine hvatači snova su se prenosili sa generacije na generaciju, pa su stigli do mnogobrojnih drugih plemena, a ova tradicija je ostala da živi do danas.

Tradicionalno, pleli su se od grančica crvene vrbe, a za pletenje mreže koristile su se stabiljke koprive. Grančice su se skupljale sveže i savijale u krug u spiralnoj formi, a potom sušile. Upotrebljavalo se prirodno perje, a u svaki hvatač snova bio je upleten i jedan poludragi ili dragi kamen.

Legenda kaže da kada se u mrežu uhvati jedan dobar san, on lagano prolazi njome i spušta se na uzglavlje. Mekano pero ili perje isprepleteno oko kruga koji drži mrežu predstavlja dobar zrak i pomaže da se dobri snovi lagano spuste u podsvest, tako lagano da često ne možemo da se setimo šta smo sanjali.

Istovremeno, loši snovi “ne znaju” kako da dođu do mreže i zbunjeni ostaju zapetljani u njoj do prvih zraka sunca. Tada isparavaju iz mreže kao kapi vode na suncu i nikada ne uspevaju da dođu do čovekove podsveti i učine mu zlo.

