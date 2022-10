Mnogi misle da će uštedeti gaseći bojler, ali dugoročno se to može obiti o glavu

Uz rastuće cene svega, čini se da se ljudi najčešće trude da uštede na struji pa čekaju što je duže moguće pre nego što počnu da uključuju grejanje. Neki se toplije oblače i po kući ili pak brtve prozore i vrata kako bi smanjili protok vazduha, a neki su počeli da gase bojlere noću. Isprva,to zvuči kao dobar savet za uštedu, ali stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do daljih troškova.

Govoreći za Sun, britanska kompanija Boiler Central upozorava da je mnogo bolje smanjiti termostat umesto potpuno isključiti. Predstavnik za medije te kompanije rekao je: „Ako je bojler isključen, a vi zaboravite da ga ponovo uključite, moguće je da kasnije nećete moći da ga uključite i moraćete da zovete majstora“, ističu i kažu da sve zavisi koliko su bojleri „ćudljivi“, odnosno od njihovog stanja, i koliko su redovno servisirani. „Savetuje se prvo razmotriti podešavanje termostata umesto isključivanja bojlera“, dodaju.

Češći servisi

„Ako neko želi redovno da gasi svoj kotao, savetuje se da ga se servisira jednom godišnje, kako bi se obezbedilo da to može da uradi bez izazivanja problema.“, savetuju.

Ali nisu u pitanju samo bojleri, jer su se neki okrenuli i gašenju WiFi rutera. I opet su upućeni upozorili da to nije dobro raditi. Džef Parsons, urednik za tehnologiju i nauku u Metrou, istakao je da bi gašenje rutera prosečnom domaćinstvu moglo uštedi do 20-25 evra godišnje, ali da to ipak nije tako jednostavno kako isprva deluje.

I gašenje rutera može biti štetno

„Provajderi internet usluga preporučuju da ostavite svoje rutere uključenima ceo dan, svaki dan“, kaže. Razlog za to je taj što neprestano isključivanje i ponovno uključivanje rutera može da ukaže vašem provajderu da je vaša veza nestabilna. Britanski telekom se slaže. „Stalno isključivanje rutera čini da linija izgleda nestabilno, što znači da se vaša brzina može automatski smanjiti kako bi se poboljšala pouzdanost vaše širokopojasne veze“, odgovaraju u saopštenju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.