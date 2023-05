Mnogi od nas peškire peru pogrešno, nije ni čudo što brzo postanu grubi

Ko ne voli onaj mekani osećaj na koži kad se brišete novim peškirom?! Šteta što on ne traje dugo, s obzirom na to da je dovoljno tek nekoliko pranja da peškiri izgube mekoću i postanu sve grublji. Logično je pomisliti kako bi možda bilo dobro dodati još malo omekšivača da grubim peškirima vrati staru slavu, ali ne – to nije nikakav trik, a samo ćete bacati novac i zagađivati okolinu. Stručnjak za enterijere Rejčel Kohen tvrdi kako dobro poznati izraz „manje je više“ u ovom slučaju dolazi do punog potencijala.

Perite u hladnoj vodi

Mogli biste da padnete u iskušenje da peškire ubacite na najvišu temperaturu jer ipak ih valja temeljno oprati. Kohen kaže da je to prva i glavna greška koju ljudi čine. Peškiri se peru u hladnoj vodi jer se tako sprečava skupljanje po šavovima, boje ostaju postojane, a čak se i neke mrlje bolje skidaju na niskim temperaturama.

Odbacite omekšivač

Hemikalije iz omekšivača mogu zapravo da oštete tkaninu i učine da vaši peškiri svakim pranjem budu sve tvrđi. „Umesto toga, ubacite tenisku lopticu u bubanj veš mašine da ih ravnomerno meša i vrati im mekoću“, savetuje Kohen u razgovoru za Popsugar.

Ne sipajte deterdžent otprilike

Svaka marka i vrsta ima svoja pravila i uputstva na poleđini ambalaže. Ta uputstva je korisno s vremena na vreme pročitati i ponašati se u skladu s njima. Nećete ništa postići ako koristite veću količinu, bilo tečnog ili deterdženta u prahu. Naprotiv, zbog toga vaši peškiri postaju tvrđi nego što su bili.

Ne sušite predugo

Namena peškira jeste da dobro upijaju vlagu, zato njima nije potrebno dugo da se osuše. Ukoliko koristite mašinu za sušenje veša, peškire stavite na najkraći ciklus. Još je bolje ako ih „dovršite“ napolju na svežem vazduhu.

