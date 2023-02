Kad čujete šta se dešava sa crnim lukom u frižideru nikada ga tamo nećete čuvati

Mnogi imaju običaj da crni luk čuvaju u odeljku za povrće u frižideru, a prema stručnjacima, time prave veliku grešku.

– Luk upija više vlage u hladnjaku, pa se brže kvari. Skrob se takođe brže pretvara u šećer u hladnom i vlažnom okruženju – kaže Kristen Farmer Hol, kuvarica i suvlasnica poslastičarnice iz Birmingema.

Ako luk ostavite u frižideru, na niskoj temperaturi skrob će se pretvoriti u šećer. To logično dovodi do promene u strukturi luka, pa on postaje gnjecav.

Za čuvanje crnog luka idelano je hladno, mračno i suvo mesto, najbolje u mrežici ili papirnoj kesi kako bi do njega dopirao vazduh.

Tako skladišten luk može da stoji 30 dana.

Ako ga držite u špajzu u kuhinji, gde je sobna temperatura, luk je upotrebljiv sedam dana.

Postoji još jedna greška kada je čuvanje crnog luka u pitanju. Mnogi ostatak čuvaju u frižideru, do sledećeg kuvanja, a tako na njemu mogu da se skupe opasne bakterije.

(Objektiv.rs/Danas)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.