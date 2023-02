Mnogi su ostali u šoku: Toster ima tajni odeljak, a evo i gde se nalazi! (VIDEO)

Na društvenim mrežama često se otkrivaju razni trikovi o čišćenju i održavanju domaćinstva, ali i stvari koje mnogi nisu znali da uopšte postoje.

Tako je jedna devojka u svom TikTok videu pokazala šta je fioka na tosteru i mnogi su ostali šokirani da ona uopšte postoji, kako prenosi „Mirror“.

Zoi Aleksander podelila je video u kojem je objasnila kako je tek nedavno saznala da postoji fioka na tosteru koja se redovno mora čistiti. Iako većina ljudi to zna, njen video brzo je postao viralan kada su mnogi počeli shvatati da to nisu znali i da već godinama imaju tostere koje nisu pravilno očistili.

“Niko mi nije rekao da moram isprazniti ovu fioku u tosteru! Ako to ne uradim, on će se zapaliti”, rekla je Zoi u svom videu, gde je odgovorila na pitanje za koji problem nije bila pripremljena kao odrasla osoba i naknadno ga otkrila. Mnogi su brzo komentarisali kako nikada nisu znali da ta fioka postoji, sve do njenog videa.

“Ovo stvarno postoji? Je li mi zato toster izgoreo? Bio je stvarno dobar, ali morala sam da ga bacim – otkrila je jedna korisnica, dok je druga samo napisala: „Ovo je istina? Moram odmah da ispraznim svoju fioku“.

