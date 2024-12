Moćan trik uz koji se hrana više nikada neće lepiti za tiganj, rezultat će vas oduševiti

Ovaj trik većina ne zna, a brz je i efikasan

U nekim receptima stoji da treba da ispržite ili ispečete hranu u dobro zagrejanom tiganju, ali bez ulja. Često se dešava da se tako pripremljena jela zalepe za posudu, jer nikada niste sigurni da li je dovoljno ugrejana.

Na društvenim mrežama je postao hit video snimak u kojem pomoću genijalnog trika možete da proverite da li je tiganj dovoljno zagrejan i više nikada se neće desiti da se hrana zalepi.

Sve je u vodi

Stavite tiganj na šporet i uključite ga. Kada mislite da se dovoljno zagrejao, sipajte kašiku vode. Ako voda krene da se širi, to znači da nije dovoljno ugrejan, a ako krenu da se prave male „perlice“ od vode to znači da je tiganj previše zagrejan. Kada sipate vodu u tiganj ona bi trebalo da formira kliker i da klizi po tiganju. To znači da je zagrejan taman koliko treba i da se hrana neće zalepiti.

