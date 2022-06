Moćnijeg trika od ovog nema: Kako da isečete lubenicu za 30 sekundi (video)

Uzalud je nabrajati za šta je sve lubenica korisna, a mnogi je ponekad radije zaobiđu zbog nereda koji nastane prilikom sečenja

Skoro pa svi ljudi na ovoj planeti obožavaju leto i vreme lubenica. Ipak, sama pomisao na nered koji nastaje dok se sečemo, nije tako prijatan.

U 100 grama lubenica ima 30 kalorija, 7,6 ugljenih hidrata, 6,2 šećera.. Ipak, ona se smatra dobrim izvorom vitamina C, kalijuma, bakra, vitamina B5, vitamina A, a tu su i super zdrava aminokiselina citrulin i antioksidans likopen.

Uzalud je nabrajati za šta je sve lubenica korisna, a mnogi je ponekad radije zaobiđu zbog nereda koji nastane prilikom sečenja. Međutim, to ne mora da bude tako.

Kako postoji mnogo trikova za uredno sečenje lubenica, ispostavilo se da je ovaj ipak najbolji. Naime sve što je potrebno jeste da isečete plod cik-cak potezima po dužini i razdvojite sve na dva dela i svi će moći sami da se posluže.

Best way to cut a watermelon when sharing. pic.twitter.com/UguO6QHwDd

— Food Porn (@F00d___Porn) June 11, 2022