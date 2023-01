Mogu biti opasne: Ove 4 stvari u kući morate da menjate svake godine

Stvari koje su nam u kući obično nadohvat ruke, koristimo svaki dan i retko kad pomislimo da i one imaju rok trajanja. A to može da izazove i brojne zdravstvene probleme. Naučnici ističu da u kući postoje stvari koje treba da se menjaju i to prilično često, što mnogi ne znaju.

Platnene kuhinjske krpe

Naučnici sa Univerziteta u Arizoni otkrili su da kuhinjske krpe mogu da zadrže bakteriju E. coli. Vremenom, pranje običnim praškom postaje nedovoljno, potrebno je da se dezinfikuju. Zbog toga stručnjaci savetuju da se kuhinjske krpe menjaju jednom godišnje.

Papuče

Svi prave istu grešku s papučama, ne menjaju ih godinama, dozvoljavaju da ih nose različite osobe, izlaze u njima na terasu, ispred vrata u hodnik… Ovakvo ponašanje je nehigijensko i može da dovede do raznih kožnih oboljenja poput gljivica. Kućnu obuću treba stalno prati i menjati na svakih šest meseci, jer iznošene i “deformisane” papuče kvare stopala, a posebno kod dece.

Plastične posude

Plastične posude u koje se odlažu ostaci hrane ili čuvaju žitarice i testenina, treba da se bace nakon godinu dana. To je maksimalno vreme koliko je bezbedno da se koristi ovaj inače toksični materijal. Kada se zagreva u mikrotalasnoj rerni, plastika oslobađa toksične supstance i postaje štetna po zdravlje.

Filter za vodu

Prilikom postavljanja filtera za vodu, važno je da vas majstor upozori na njegov vek trajanja. “Uloške” treba menjati svakih šest meseci ili najduže jednom godišnje. U suprotnom, filter nema više funkciju i povećeva se rizik da se zarazite.

