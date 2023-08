Moleri vam ovo nikada ne bi otkrili: Trik koji će vas zauvek spasiti od vlage i neprijatnih mirisa u kući

Vlaga u domu nije poželjna jer može da dovede do raznih zdravstvenih problema. U nastavku donosimo kako se prirodnim putem rešiti viška vlage u vašem domu.

S vlagom se najviše susrećemo u vestima ili meteorološkim upozorenjima o procentu vlage u vazduha. Tokom letnih meseci ili kišnih razdoblja procenat vlage je mnogo veći u odnosu na zimu. Razlog tome je i sposobnost vazduha da zadržava vlagu, odnosno vodu.

Topao vazduh ima veću sposobnost zadržavanja vlage, tome doprinosi i isparavanje vodenih površina tokom toplih meseci. Hladan vazduh tokom zime nema tu mogućnost i upravo zato dolazi do mnogih zaraza mikrobama.

Vlaga u vazduhu ne predstavlja naročit problem, ali problem vlage u životnom prostoru potrebno je što pre rešiti. Pre svega, vlaga za sobom povlači problem gljivica i plesni, što nikako nije dobro za zdravlje. Konstantno udisanje vlage takođe može uzrokovati ozbiljne respiratorne probleme.

Vlažna područja i prostorije privlače gljivice, a njih najlakše možemo primetiti u kupatilima, podrumima, prizemnim prostorijama u objektima s lošim temeljima, bazenima i kućama i zgradama uz more. Spoljne naznake prisustva vlage su otpadanje fasade i mrlje od vlage, kao i karakterističan neprijatan miris vlage i plesni (posebno u starim građevinama).

Prirodna rešenja protiv vlage (sredstvo protiv gljivica i plesni na zidu)

Protiv vlage najbolje je boriti se isušivanjem prostora, odnosno dehidratorima i prozračivanjem kada je procenat vlage u vazduhu mali, a temperatura viša. U prostorijama u kojima osećate bol u plućima pri udisanju potrebno je dobro izvući vlagu pre trajnog boravka i obezbediti dobru izolaciju.

Plesan na zidovima ili podovima je potrebno odmah ukloniti, kako biste izbegli širenje toksičnih spora štetnih po naše zdravlje. Osim toga, plesan može biti u nekoliko boja – crnoj, beloj, narandžastoj, zelenoj ili crvenoj.

Gljivice na zidovima – recept

U nastavku donosimo popis prirodnih sredstava koja pomažu u borbi protiv gljivica na zidovima.

Eterično ulje čajevca – 20 ili više kapi u 200 ml vode i bočica s raspršivačem može pomoći ukloniti plesan. Pošpricajte područje i ostavite da se osuši te tretirajte po potrebi.

Eterično ulje eukaliptusa – postupak je isti kao i s uljem čajevca, a ugodan miris i antigfungalna svojstva mogu pomoći ukloniti plesan i gljivice.

Alkoholno ili jabukovo sirće– pomešajte sirče i vodu u odnosu 1:4 i tretirajte područje, a zatim ostavite da se osuši pa ponavljajte. Preporučujemo alkoholno sirće zbog mirisa.

Kamena so – ova so nešto je više obrađena od uobičajene kuhinjske soli i dobro privlači vlagu na sebe. Izbušite jednu kantu s nekoliko rupa pomoću bušilice te izbušenu kantu stavite u drugu netaknutu kantu. Sipajte so i ostavite kante u prostorijama u kojima želite da smanjite vlagu. Kada se na dnu neizbušene kante skupi voda, prosipajte je i menjajte so po potrebi.

Alkohol – prirodan, ali opasniji način o kojem možete više pročitati u sledećim odlomcima.

Plesan na zidu i alkohol

Kao što smo napomenuli u prethodnom odlomku, alkohol takođe može biti koristan pri uklanjanju neželjenih gljivica i plesni sa zidova. Zbog mirisa alkohola preporučuje se korišćenje i antigljivičnog eteričnog ulja eukaliptusa ili čajevca za 2u1 delovanje.

U dve šoljice vode dodajte jednu čajnu kašičicu metil alkohola i jednu čajnu kašičicu eteričnog ulja eukaliptusa ili čajevca. Stavite mešavinu u bočicu s raspršivačem, poprskajte po zahvaćenim zidovima ili podovima i ostavite da se osuši.

Napomena

Metil alkohol je otrovan za udisanje, zato obavezno nosite masku ili prekrijte usta/sprečite udisanje. Mešavinu pripremite u prozračnoj prostoriji i nakon tretiranja zidova ne ulazite u prostorije dok se u potpunosti ne provetre.

Soda bikarbona protiv vlage

Soda bikarbona je najpoznatije prirodno sredstvo za čišćenje, uklanjanje neprijatnih mirisa, ali i mnoge zdravstvene tegobe, poput gljivica na stopalima.

Kako biste sodom bikarbonom delotvorno uklonili plesan i gljivice, preporučuje se da napravite pastu od mešavine sode bikarbone i sirćeta (ili pola-pola sirćeta i vode). Koristite alkoholno sirće ukoliko vam miris jabukovog ne odgovara ili ne želite da se zadržava u prostorijama, jer alkoholno nema miris.

Pastu nanesite na zidove zahvaćene plesni i ostavite da se osuši. Ne brinite ako se mešavina zapeni, to je normalna reakcija kiselog sirćeta i alkalne sode bikarbone. Smesu nakon sušenja sastružite i ponavljajte postupak dok ne uklonite problem, piše Kreni zdravo.hr.

Sredstvo protiv plesni u kupatilu

Kupatilo je prostor koji je najčešće zahvaćen gljivicama, a možemo ih primetiti u uglovima plafona ili u fugama između pločica. Uobičajena boja plesni je crna, ali može biti i bele, zelene, crvene ili narandžaste boje.

Kupatilo je potrebno dobro provetravati nakon svakog tuširanja ili kupanja. Ukoliko nemate prozore u kupatilu, ugradite ventilaciju koja će izvlačiti vlažan i topao vazduh. Takođe, brišite zidove i ivice kade nakon kupanja ili tuširanja kako voda ne bi ostajala u fugama.

Ukoliko nijedan od prethodnih recepata ne donese željene rezultate, uvek možete pokušati s jačim sredstvima koja nažalost sadrže agresivnije hemikalije.

Imajte na umu da takve proizvode nije poželjno udisati, već je potrebno sprečiti kontakt proizvoda na bazi hlora s drugim sredstvima za čišćenje usled mogućnosti otpuštanja toksičnih gasova. Koristite samo sredstvo s hlorom i običnu vodu za bezbedno korišćenje.

Boja za zidove protiv plesni

Na tržištu postoje i boje za zidove i impregnacioni slojevi protiv plesni, odnosno gljivica. Možete ih pronaći najčešće u centrima za uređivanje doma.

Preporučuje se ipak u potpunosti ukloniti plesan i rešiti problem vlage, a tek onda u svrhu prevencije koristiti boje ili impregnacione slojeve za zidove. U suprotnom biste mogli samo prikriti problem i pustiti da se gljivice razvijaju duže nego je poželjno.

