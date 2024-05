Može biti veoma opasno: Ove predmete odmah sklonite dalje od prozora

Stručnjaci ističu da hranu, sveće, biljke ali i mnoge druge predmete treba držati na (pod)prozorskoj dasci.

Većina ljudi voli da drži sobne biljke na prozorskoj dasci. Ali, stručnjaci iz engleske firme Me and My Glass upozoravaju da to i nije tako dobra ideja, piše Daily Star.

Stručnjaci su istaknuli da hrana, sveće, biljke itd. moraju stajati podalje od prozora, ako ne želite da vam se u domu dogodi katastrofa.

Oni su izdvojili osam predmeta koji ne bi trebalo da stoje na prozorskoj dasci, gde temperatura može da varira, pa krenimo redom!

1. Dezodoransi u spreju

Ako je dezodorans u spreju predugo izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, unutar njega počinje da raste pritisak što može uzrokovati eksploziju. Držite ga daleko od izvora svetlosti i toplote ili u ormariću!

2. Hrana

Prozorska daska može da izgleda kao odlično mesto za vašu činiju s voćem, ali nažalost, tako možete „prizvati“ vinske mušice, a njih sasvim sigurno ne želite u svom domu.

3. Ogledala

Ogledala na prozorskoj dasci mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od požara. Čak i pri niskim temperaturama jaki sunčevi zraci mogu uzrokovati velike probleme, pa ih je najbolje držati podalje od prozora.

4. Parfemi

Oscilacije temperature mogu da prouzrokuju promenu mirisa vašeg omiljenog parfema i losiona posle brijanja. Zato je, kao i u slučaju dezodoransa, najbolje da ih čuvate na hladnom i tamnom mestu.

5. Sveće

Sunčeva svetlost s prozora navodno može da prouzrokuje paljenje sveće čak i ako napolju nije jako toplo, što predstavlja rizik od požara u vašem domu.

6. Osetljivi ili vredni predmeti

Bilo šta osetljivo ili vredno poput rama za fotografije može da ometa korištenje prozora i veća je verovatnoća da ćete nešto razbiti dok pokušavate da ga otvorite ili očistite.

7. Mobilni telefoni

Mobilni telefon lako može da se pregreje ako stoji na prozorskoj dasci duže vreme. Pregrevanje može da prouzrokuje zagrevanje baterije do opasnih nivoa ili čak da izazove eksploziju.

8. Biljke

Biljke poput ljiljana i ljubičica uživaju u sunčevoj svetlosti, ali previše tih zraka može da uzrokuje opekotine na njihovom lišću. Zato, vodite računa da ih ne ostavljate preko celog dana na prozorskoj dasci. Rotirajte biljke i spuštajte roletne kada je to potrebno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.