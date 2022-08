Mravi mrze ove mirise: Evo kako ćete ih prirodan način držati daleko od vaše kuhinje

Trenutne vremenske prilike naročito pogoduju mravima, koji su posebno aktivni nakon toplotnog talasa. Ukoliko ste primetili da ih sada ima sve više u vašem dvorištu ili u kući, donosimo najbolje savete o tome kako ih se rešiti pre nego što postanu problem.

“Većina nas je uživala u toplom vremenu, ali dok smo mi maksimalno iskoristili sunce, spremala se oluja. Obično je to sredina do kraja avgusta i obično se događa nakon toplotnog talasa. Razlog za to je taj što mravi više vole vlažno vreme i koriste ovaj period da traže novi dom i to postaje prava smetnja za nas koji uživamo da provodimo vreme u svojim vrtovima i na otvorenom”, kaže Kris Bonet, osnivač GardeningExpressa.

Ako nemate ništa protiv korišćenja tradicionalnog hemijskog tretmana, nanesite sredstvo oko vrata, terasa ili drugih suhih područja gde su uočeni putevi kojima mravi idu. Ovi praškovi deluju i na druge štetočine i ose, ali treba biti posebno oprezan kako i gde ih koristite, naročito ako u blizini imate decu.

Začini isto mogu pomoći da se mravi drže podalje. To uključuje posipanje kajenskog bibera i cimeta oko biljaka, a Bonet je takođe preporučio mentu i beli luk jer mravi “mrze taj miris”.

“Jednostavno napunite bočicu s raspršivačem mešavinom vode i alkoholnog sirćeta i prskajte. Ako ustanovite da vam treba nešto jače, možete preskočiti vodu i poprskati zahvaćena područja samo alkoholnim sirćetom.”

Još jedan besplatan način da se rešite mrava je korištenje ključale vode. Ovo se može koristiti na pukotinama u pločnicima ili gnezdima na travnjacima gde ste primijetili bilo kakvu aktivnost mrava.

“Sipajte ključalu vodu na to područje i to bi trebalo da reši ne samo sve mrava koje vidite, već i svih štetočina koje dotakne sve dok prodre u tlo”, kaže Bonet i napominje da pritom pokušate da izbegavate svoje cvetne gredice i saksije.

Deterdžent za pranje posuđa takođe se može koristiti u boci s raspršivačem napunjenoj vodom. Stručnjak je rekao da se ovaj domaći sprej često koristi za uklanjanje biljnih vaši.

“Koristite veštačke zaslađivače. Moraćete da ga pomešate s nečim poput soka od jabuke kako bi bio ukusan mravima, ali to onda stvara pastu koja je za njih otrovna. Jednostavno sipajte malo blizu mesta za gnježđenje i mravi će to odneti nazad u koloniju, što znači da će masa njih pojesti otrovnu pastu”, savjetuje Bonet za kraj.

