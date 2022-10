Na ove biljke možete računati da će preživeti i najhladnije zime (foto)

Pre nego što dođu niske temperature, važno je znati koje su biljke u hladnoj klimi dovoljno otporne da prežive mraz. Evo nekoliko najboljih izbora za najpouzdanije trajnice otporne na hladnoću na koje možete računati da će dobro podneti niske temperature, piše Better Homes and Gardens.

Sedum

Ako želite izdržljivu puzavicu ili šarenu visoku biljku za vaš vrt, sedum ima te odlike preživljava i vruća leta i hladne zime.

U pitanju su trajnice otporne na sušu, tako da su pravi pobednici ako u vašem području ima malo padavina.

Dan noć

Omiljeni zimski cvet dolazi u toliko širokoj paleti boja da zaista postoji nešto za svakoga. Idealna biljka za vrtlare početnike jer ih je neverovatno jednostavno uzgajati.

Savršeno za sadnju u žardinjere, saksije ili korpe, a u njihovim cvetovima i bojama uživaćete od oktobra pa sve do marta.

Kamelija

Kamelije su grmovi koji ne zahtevaju održavanje i izuzetno su otporni. Vaš zimski i prolećni vrt blistaće ekstravagantnim cvetovima, a njihovo zimzeleno lišće takođe osigurava da u vrtu uvek postoji nešto predivno.

Oleander

Oleander je zimzeleni grm koji doseže maksimalnu visinu od 6 metara. Jedna je od omiljenih biljki za uzgoj jer ne zahteva puno održavanja, ali pre svega zbog cvetova koji cvetaju od proleća do leta.

Sve što im je potrebno je sunce i dva do tri puta zalivanje tokom nedelje, a otporan je na hladnoću do -12ºC i leti do 40ºC (sve dok nema nedostatka vode).

Ciklame

Verzija ciklama s bršljanovim lišćem najotpornija je vrsta ciklame i uspevaće tokom hladne zime i pritom imati i predivne cvetove.

Iako se ovaj cvet često prodaje kao sobna biljka, u blagim klimatskim područjima ciklame u nijansama ružičaste, bele, lavande i fuksije koriste se kao veseli pokrivač tla. Više vole zimi sunce, a leti senku, pa ih sadite ispod listopadnog drveća.

