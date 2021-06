Najbolje rešenje protiv muva: Uz ovak trik vam više neće ulaziti u kuću

Lepo vreme tera ljude da otvaraju prozore i vrata, a osim svežeg vazduha, u dom ulaze i neželjeni gosti – muve. Ako ne želite da koristite hemikalije u obliku sprejeva, isprobajte ovaj jednostavan trik.

U grupi na Fejsbuku nedavno je podeljen trik protiv muva, a za koji su vam potrebni novčići, kesa za zamrzavanje i voda. Dakle, uzmite novčiće i stavite ih u običnu kesu ili onu sa zip lockom. Dodajte vodu toliko da prekrijete kovanice.

Kesu možete da stavite iznad ulaznih vrata ili ih ostaviti na podu pred ulazom. Ljudi tvrde da su im obe varijante pomogle da spreče ulaza muva u sobu.

Jedan muškarac objasnio je zašto smatra da ovo uspeva:

– Događa se efekt prizme, a s obzirom na to da muve imaju puno očiju, za njih je to poput milion disko kuglica koje reflektuju svetlost, boje i kretanje – kaže on.

