Najčešće bacamo koštice avokada, a pravo su blago, kad vidite koliko su korisne za biljke čuvaćete ih kao zlato

Mnogi smatraju da biljkama nije potrebno đubrivo tokom jeseni i zime.

Međutim, treba da dobijaju manje doze prihrane, ali ne bi trebalo da se od nje u potpunosti odustane. Seme avokada je savršeno za ovu svrhu! Ojačaće saksijske biljke, pomoći im da rastu, ali i zaštititi od bolesti.

Kako koristiti koštice avokada kao đubrivo?

Koštica avokada za biljke u saksiji

Zašto je seme avokada korisno za kućne biljke? Tome doprinose fosfor i antioksidansi, koji pozitivno utiču na stanje biljaka. I ne samo to, oni jačaju korenje, odgovorno za pravilan rast. Osim toga, mogu zaštititi od gljivičnih bolesti, smanjiti rizik od napada štetočina i podržavati biljke kada dobijaju mnogo manje sunčeve svetlosti. Naravno, može biti od pomoći i za one vrste koje cvetaju. Međutim, pre upotrebe koštice avokada za biljke on se mora pravilno pripremiti.

Priprema koštice avokada za biljke

Domaće đubrivo za seme je lako pripremiti. Jezgro avokada se mora temeljno očistiti od preostale pulpe, zatim staviti na papirni peškir i ostaviti na suvom mestu da se dobro osuši. Posle otprilike tri dana, vreme je da se bacite na posao. Sve što treba da uradite jeste da narendate seme na sitno rende da biste napravili prah. Kada dobijete svoje đubrivo, potrebno je da ga sipate u teglu, dobro zatvorite i čuvate na suvom mestu.

Kako se koristi đubrivo od koštice avokada?

Kada pripremite đubrivo od koštice avokada, vreme je da naučite kako ga koristite. Može se dozirati na najmanje tri načina.

Prvi uključuje mešanje proizvoda sa zemljom, ali radiće samo kada ponovo sadimo biljke.

Drugi uključuje raspršivanje male količine praha semena avokada po površini.

Treći zahteva mešanje male količine sa vodom (kašika na 1 litar vode) i zalivanje jednom mesečno.

A koje biljke se mogu hraniti prahom koštice avokada?

Koštica avokada je savršena za orhideje, krasule, sanseveriju i paprati.

