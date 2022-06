Najlepša puzavica na svetu: Idealna balkonska biljka koja će cvetati sve do prvog mraza

Bakopa je puzava tj. viseća letnica, koja se spušta niz cvetnjake poput zeleno-belog vodopada i izrazito se ističe tokom leta na terasama i visećim saksijama.

Naraste dužine otprilike 50 – 90 cm i ima bezbroj malenih sitnih cvetića koji nisu veći od centimetra. Listovi su isto maleni i sitni, okrugli s nazubljenim vrhovima.

Bakopa cveta tokom celog leta do kasne jeseni tj. dok ne dođe mraz i velike hladnoće, ona će skroz bez prestanka stvarati hiljade malenih cvetića.

Treba je zalivati redovno i tokom leta treba pripaziti da se biljka ne zasuši jer će tada izostati cvetovi na nedelju do dve dana. Ali ne sme biti potopljena u vodu jer će to dovesti do truljenja korenja, i same biljke.

Dakle, zalivajte je tek kada se sasuši gornji deo zemlje u kojoj se nalazi.

Prihranjivanje tokom cvetajućeg razdoblja treba obavljati na svakih 14 dana, najbolje tečnim đubrivom za cvetnice. Iako biljka nije zahtevna za održavanje i lako je uzgojiti u predivni vrtni cvet, vrlo često znaju da je napadaju bele mušice, piše Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.