Najpopularnija biljka ulepšava svaki dom plus lako se održava, ima li šta bolje?

Jedna od najpopularnijih biljaka poslednjih nekoliko godina je definitivno fikus gumijevac ili popularno zvan elastični fikus.

Ljubitelji biljaka jednostavno ga obožavaju jer božanstveno izgleda u svakom enterijeru, jedna je od onih biljaka koje ćete teško ubiti, a mogu narasti do doista impozantnih veličina – dakle imaju sve najbolje predispozicije.

Donosimo nekoliko saveta na šta treba paziti kako bi ova veličanstvena biljka i vama postala najomiljenija.

foto: Shutterstock

Fikus gumijevac u prirodi može narasti do čak 60 metara visine, ali to su zaista primerci stari dugi niz godina. U nekim zemljama, na primerice Indiji, od korenja ove biljke grade se i mostovi za koje tamo veruju da su jako izdržljivi. Ipak u našim uslovima nećemo ići toliko daleko.

U saksijama i vašem enterijeru uz pravilnu brigu i negu mogu postići visinu veću od dva metra, a to će se dogoditi samo ako je biljci s vama dobro.

Za početak biljka je to sa sjajnim rombastim kožastim listovima, najčešće moćne tamnozelene boje. Voli dobro osvetljeno mesto, ali nikako ne direktno sunce i toplu i vlažnu klimu. Ova biljka troši i jako puno kiseonika pa nije preporučljiva za spavaću sobu.

Njegove velike mesnate listove često treba brisati od prašine, a najbolje je to činiti vlažnom krpom. Fikus je najbolje zalivati navodnjavanjem jer će tako upiti količinu vode koja mu je potrebna. To možete činiti jednom nedeljno i to tako da saksiju s rupama u koju je posađen vaš fikus, do pola uronite u posudu s vodom i on će sam upiti vode onoliko koliko mu je potrebno.

Da fikus više nije žedan znaćete kada osetite da mu saksija više nije lagana. Vodu možete svake tri nedelje obogatiti đubrivom ili drugim hranjivim materijama, pogotovo u razdoblju od proleća do jeseni. Fikusi savršeno izgledaju u svakom enterijeru, a svakim novim listom vaša biljka će vam pokazati koliko je zaista srećna.

