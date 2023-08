Najvažniji element: Otkrijte ključni komad nameštaja u svom stanu

San, kao nezaobilazni deo našeg života, igra izuzetno bitnu ulogu u očuvanju zdravlja, bogatstva i uspeha. U svetlu feng šui principa, energija se nameće kao osnovni stub, a jedan od najdelotvornijih načina da se garantuje pozitivna energetska struja jeste osigurati sebi kvalitetan san.

Ovde dolazi do izražaja spavanje na sigurnom mestu, oslobođenom suvišnog stresa i izlaganja niskom elektrosmogu (nevidljivom elektromagnetnom zračenju koje izvire iz bežične tehnologije i elektronskih uređaja). Ključno je birati pravi tip dušeka koji omogućava optimalno iskustvo. Metalni opružni dušeci, na primer, mogu pogoršati elektrosmog i geopatski stres, zbog čega dušeci napravljeni od lateksa ili pene postaju idealan izbor. Svi elementi tvog kreveta, od dizajna do materijala, utiču na to da podržavaju ili oslabe tvoju energiju. Kvalitet dušeka takođe znatno utiče na san i opuštanje. Tržište pruža raznovrsne opcije dušeka, pa je važno mudro birati i investirati u ono što donosi najbolji san i regeneraciju. Kvalitetan noćni san automatski se odražava na tvoje svakodnevno zdravstveno i vitalno stanje.

Posebno je potrebno upozorenje da shvatiš kolika važnost leži u feng šui energiji i da treba izbegavati kupovinu korišćenih dušeka. Nikada ne znaš kakvu energiju takvi dušeci donose sa sobom od prethodnih vlasnika.

Da bi omogućio harmoničan protok energije ispod kreveta, ključno je da postaviš krevet na pravilnu visinu iznad poda. Ovim omogućavaš slobodan protok univerzalne energije, poznate kao Či, koja će slobodno teći oko i ispod tvog kreveta, čisteći i održavajući tvoju energiju dok spavaš, prenosi 24sedam.rs.

Što se tiče kreveta s ugrađenim prostorom za skladištenje ispod, zašto su oni problematični iz feng šui perspektive? Pojednostavljeno rečeno, energija treba slobodno da teče oko tvog tela tokom sna, a to se ne može postići ako je prostor ispod kreveta blokiran ili pretrpan.

Stoga, gajenje čiste i uredne atmosfere u spavaćoj sobi (posebno oko zone u kojoj je postavljen krevet) trebalo bi da bude neprestani prioritet.

