Nakit će biti kao nov: Uz nekoliko sastojaka koje imate kod kuće napravite čudotvorni rastvor za čišćenje

Srebro je prekrasan materijal za nakit, posuđe i druge ukrase, ali s vremenom može izgubiti sjaj zbog oksidacije i stvaranja tamnih mrlja. Međutim, postoji jednostavan način da vratite sjaj vašem srebru, a sve što vam treba su nekoliko uobičajenih kućanskih predmeta.

Postupak koji se koristi za čišćenje srebra zove se elektroliza, a sastoji se od uporabe hemijske reakcije između srebra, aluminijuma i elektrolita (npr. soli). Rezultat ove reakcije je da se oksidacija srebra prenosi na aluminijum, što čisti srebro bez da ga oštetite.

How to easily clean silver using common household items: hot water, baking soda, salt, and an aluminum foil. It works thanks to electrolysis

