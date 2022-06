Napravite sami prirodan insekticid za vaše cveće, glavni sastojak je ova biljka

Ruža je kraljica dvorišta, ali i njoj prete mnoge štetočine. Svake godine, u zavisnosti od vremenskih prilika, na ruži se pojavljuju različite štetočine koje pričinjavaju ozbiljne štete.

Od štetočina na ruži najčešće nalazimo: lisne vaši, crvenog pauka, ružinu osicu, ružinu osu, cikade, rutavu bubu i mnoge druge štetočine.

Lisne vaši pričinjavaju štete prilikom ishrane. To dovodi do deformisanja i sušenja mladih delova biljaka. Ruža gubi na dekorativnosti, a smanjuje se i broj cvetova. Vaši mogu da budu prenosnici mnogih virusnih oboljenja. Dugotrajan i jak napad može jako da ošteti biljku i dovede do uvenuća ruže.

Ovi paraziti imaju više generacija tokom perioda vegetacije, a najaktivniji su tokom proleća i leta.

Za suzbijanje lisnih vaši mogu da se koriste preparati od koprive, belog luka, pepela, čili paprike.

Kod zaštite ruže treba dati prednost preventivnim merama i prirodnim metodama. Ruže redovno treba pregledati, uklanjati deformisane i oštećene delove. Oko ruža je potrebno saditi kadifice da ih štite od nematoda. Koristiti preparate od koprive i preslice koji povećavaju imunitet biljke i regulišu broj štetočina.

1. Preparat od koprive

Ovaj preparat treba da se koristi za tretiranje biljaka folijarno i za zalivanje – kao đubrivo. Najpre 600 g sveže stabljike koprive sa korenom treba potopiti u 5 l hladne vode. Nakon 24 sata sve to je potrebno procediti. Dobijeni preparat možemo koristiti za kontrolu biljnih vaši i preventivno protiv bolesti.

Ukoliko potopljenu koprivu ostavimo 2 sedmice da fermentiše i povremeno promešamo dobićemo odlično đubrivo koje je potrebno procediti i razblažiti vodom u odnosu 1:10. Ovim đubrivom treba zalivati ruže u periodu intenzivnog rasta.

Kada se masovno pojave lisne vaši može se upotrebiti rastvor sapuna sa dodatkom ekstrakta kamilice.

2. Preparat od preslice

Ovaj preparat je takođe delotvoran i preparat od preslice. Preparat od koprive i preslice može se čuvati 2-3 dana. Preslica sadrži silicijum, koji povećava otpornost ruže na gljivične bolesti, naročito na pepelnicu i rđu i daje zaštitu od napada štetočina (pauka).

Priprema preparata od preslice: Kilogram sveže preslice treba potopiti u 10 l vode tokom dana, a nakon toka kuvati u poklopljenoj šerpi na slaboj vatri oko pola sata.

Potom je potrebno sačekati da se preparat ohladi, procediti ga i razblažiti vodom u odnosu 1:5 ili 1:10.

Tretiranje je najbolje obaviti ujutro kada je toplo i suvo (kada se digne rosa).

3. Insekticid od nima (neem)

Ovaj insekticid se priprema kao rastvor 0,5 do 1% ulja nima. Koncentracija zavisi od vrste štetočine i njegove brojnosti. Insekticid treba primeniti rano ujutro ili uveče kada pčele ne lete. Sam preparat nije otrovan za pčele, ali one mogu da nastradaju u direktnom kontaktu sa preparatom.

Kako pripremiti insekticid od nima?

Da bismo pripremili insekticid moramo uzeti: 1 l tople vode, 5 ml ulja nima i malo tečnog sapuna.

Prvo je potrebno pomešati vodu sa tečnim deterdžentom i lagano dodati ulje nima. Sve zajedno onda treba dobro protresti da se izmeša. Insekticid se uvek primenjuje sveže pripremljen. Rezultati su vidljivi nakon nekoliko dana

