Naši preci jedno drvo nikada nisu sadili blizu kuće, verovali su da mu tu nije mesto

Oni koji žive u kući sa dvorištem često žele da svoju baštu ukrase i ulepšaju uz pomoć biljaka.

Na primer, mnogi će zasaditi drveće u blizini kuće kako bi pružili hladovinu u letnjim mesecima ili će želeti voćke koje će im dati svoje ukusne plodove.

Sa kojom god namerom da sadite drveće, preporučljivo je da se prethodno konsultujete sa stručnjacima, pre svega da biste saznali da li imate dobru poziciju za sadnju određenog drveta. Takođe je važno da se dobro informišete o vrsti drveta koju želite jer neka nisu ni poželjna u blizini kuće jer mogu da je oštete.

Na primer, da li ste znali da smokvama nije mesto u blizini kuće? Naime, smokva ima veoma invazivno korenje koje raste i širi se velikom brzinom. Koreni smokve su stalno u potrazi za vlagom, lako prodiru u pukotine i čak ulaze u temelj kuće, posebno tamo gde je tlo vlažnije.

To takođe stvara probleme za prateću infrastrukturu, posebno podzemne instalacije. Koreni se omotavaju oko vodovodnih, kanalizacionih i drugih cevi, pa čak mogu i da ih probuše. Kada biste pitali one koji su imali problem sa smokvama na kojoj udaljenosti od kuće treba da budu posađene, verovatno bi vam rekli da što dalje – to bolje.

(Zadovoljna.hr)

