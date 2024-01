Ne bacajte pare: Napravite sami destilovanu vodu, nećete se pokajati (VIDEO)

Na tržištu se mogu pronaći različiti proizvodi koji nose oznaku destilovana voda. Međutim, ako se malo bolje pogleda njihova deklaracija, odmah se vidi da to nije prava destilovana voda. A najmanje može da se koristi za piće.

Destilovanu vodu je vrlo lako napraviti i postoji veoma stara metoda za ovo, prenosi ekako.info. Ona ne zahteva nikakve posebne materijale za destilaciju vode u kućnim uslovima. Kada uklonite minerale i štetne hemikalije iz vode, ustvari se dobija destilovana voda. Ljudi prave destilovanu vodu u različite svrhe, uključujući za piće, navodnjavanje biljaka, punjenje ovlaživača, pegli na paru, pa čak i za riblje rezervoare i akvarijume.

Kako napraviti destilovanu vodu

1. U veliki lonac ili kazan nerđajućeg čelika stavite nekoliko litara vode iz česme, tako da sud nije pun do vrha (nešto više od polovine).

2. Uzmite gvozdeno sito ili drugu odgovarajuću posudu, pa stavite na dno šerpe ili kazana (možete koristiti roštilj rešetku iz mikrotalasne). Na tako postavljenu mrežu ili posudu stavite staklenu činiju koja se ne smije puniti vodom, tako da ako vam je voda ulazi u posudu, treba je presuti.

3. Uključite ringlu i stavite lonac ili kazan na nju. Voda treba da postane vruća, ali ne bi trebalo da proključa. Stoga, ako voda proključa, smanjite temperaturu.

4. Napravite efekat kondenzacije sa toplom/hladnom barijerom. Možete to učiniti okretanjem poklopca posude i punjenjem poklopca ledom. Kada para stigne do hladnog poklopca, to će stvoriti kondenzaciju koja će izazvati odvajanje kapljica na površini poklopca i njihovo padanje u staklenu činiju.

5. Nastavite proces destilacije dok se ne prikupi dovoljno destilovane vode u staklenoj činiji, odnosno koliko je dovoljno za vaše potrebe.

6. Kada sakupite dovoljno destilovane vode, sklonite šerpu ili kazan sa vatre i pažljivo uklonite poklopac, jer će na njemu biti skupljena nedestilovana voda od istopljenog leda.

7. Izvadite posudu sa dobijenom destilovanom vodom iz šerpe sa toplom vodom. Budite pažljivi kada ovo radite da se ne opečete. Možete sačekati da se voda ohladi pre nego što uklonite posudu ako želite. Ovo neće imati loš uticaj na vašu domaću destilovanu vodu.

8. Kada se voda ohladi, sipajte je u staklene boce da bi mogli da je sačuvate čistom i onda ste završili.

