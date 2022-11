Ne bacajte STARE ZAČINE, iskoristite ih na OVE NAČINE

Često ne obraćamo pažnju na ormarić u kojem držimo začine, niti proveravamo njihov rok trajanja. Zapravo, za neke čak mislimo da i nemaju rok trajanja. Ali, to i nije baš tako. Ako sad napravite reviziju svojih začina, uvidećete da je nekima rok. Ipak, to ne znači da morate da ih bacite, već ih iskoristite i to na nekoliko načina.

Protiv insekata

Napravite vrećice od sušenog bosiljka, lovora, mirođije, lavande, ruzmarina, belog luka ili timijana i stavite ih na mesta gde se bube i insekti rado skupljaju.

Napravite sapun

Začini divno mirišu u sapunu, a zrnasti komadići će delovati kao prirodni piling, piše portal Real Simple.

Mirisna sveća

Da biste sami napravili sveću, rastopite sojin vosak, kokosovo ulje i začine poput đumbira, cimeta, karanfilića i ekstrakta vanile u loncu. Zatim polako ulijte smesu u staklenu posudu otpornu na toplotu, poput tegle ili vatrostalne činije.

Prirodna boja

Odaberite šarene začine poput kurkume, latica šafrana i paprika pa svaki posebno zamotajte u gazu. U loncu zakuvajte vodu, ubacite jedan od začina i ostavite ga da krčka oko sat vremena. U vodu dodajte jednu šolju belog sirćeta, a zatim stavite tkaninu koju želite da ofarbate i pustite da se krčka oko 30 minuta.

