Ne kupujte šljokice, šećerom ćete dobiti isti efekat: Ova metoda farbanja jaja će vas raspametiti (video)

Glitzernde Ostereier: Ein funkelnder DIY-Trend für die Feiertage! Zutaten: – 600 ml Traubensaft oder Weißwein – 150 g Zucker – 1 EL Essig – Lebensmittelfarbe – 6 bis 10 Eier Zubereitung: 1. Traubensaft-Zucker-Mischung vorbereiten: – Traubensaft oder Weißwein, Zucker, einen Esslöffel Essig und einige Tropfen Lebensmittelfarbe in einem Topf gut verrühren. – Die Eier vorsichtig in die noch kalte Flüssigkeit legen und dann den Topf auf den Herd stellen. – Die Mischung zum Kochen bringen und die Eier für 10 Minuten kochen lassen. Achten Sie darauf, die Eier nicht anzupieksen, damit der Saft nicht ins Ei zieht. – Die Eier sollten vor dem Kochen Zimmertemperatur haben, um zu verhindern, dass sie platzen. 2. Glitzernde Zucker-Schicht erzeugen: Nach dem Kochen den Topf vom Herd nehmen und die Eier mindestens 12 Stunden in der Flüssigkeit ziehen lassen. So kann sich die glitzernde Zucker-Schicht um die Eier legen. 3. Eier trocknen: Die Eier mit einer Zange oder einem Löffel aus dem Topf nehmen und auf ein Küchentuch legen, um sie vollständig trocknen zu lassen. Viel Spaß beim Ausprobieren und Frohe Ostern! 🐰 #ostereier #ostern #osterhase #ostercountdown #easter #easteregg #tiktok

