Ne palite ove kućne uređaje noću i isključite iz struje kad ih ne koristite i to zbog vrlo ozbiljnog razloga

Ostavljanje ovih uređaja da rade dok vi spavate uopšte nije poželjno

Kućni uređaji ne smeju da se ostavljaju bez nadzora jer su oni jedni od domaćinstvima, a posebno su opasni mali kućni aparati koji nam veoma olakšavaju život, ali ga za sekund mogu i zagorčati.

„Kuvala za vodu, električne grejalice, pegle… to su aparati koji su jedan od najčešćih uzročnika požara u domaćinstvima“, izjavio je Boris Banjan, komandant i portparol Javne vatrogasne jedinice Osijeka za Večernji list.

„Svi kućni aparati, od miksera, raznoraznih pomagala u kuhinji do aspiratoru su čest uzrok širenja požara. Aspiratori su problem kada su masni i prljavi, pa kad na njih prska vrelo ulje sa šporeta, onda može da se zapali filter aspiratora, a pošto je to sve mast koja gori, tu dođe do veće materijalne štete“, objasnio je Banjan.

Ono što bi svi trebalo da rade kada nemaju kućne uređaje pod nadzorom je da ih isključe iz utičnica.

„Sve uređaje, a tu se svrstavaju i mašina za sudove i veš mašina koje mnogi pale noću, trebalo bi isključiti iz struje. To bi bio najsigurniji način da smanjite rizik od požara. Kad su uređaji bez nadzora, kad nemamo kontrolu nad njima i kad nismo u tim prostorijama gde su uređaji, onda bi ih trebalo isključiti iz struje. Tada možemo biti sigurni da neće doći do požara. Ako su uređaji ostali uključeni, to predstavlja opasnost jer zbog lošeg dizajna i loše izrade može doći do kratkih spojeva“, rekao je komandant i portparol osiječkih vatrogasaca.

Veliki problem predstavljaju i produžni kablovi koje mnogi često koriste u svom domu jer kablovi uređaja ne mogu da stignu do utičnica.

„Ako je produžni kabl upitne ispravnosti, izolacija tog produžnog kabla ili nekakav spoj žica unutar samog kabla može s vremenom biti razlog njegovog pregrejavanja. Uključenje više uređaja na jedan produžni kabl ili uključivanje jednog produžnog kabla na drugi produžni kabel povećava prelazni otpor i temperaturu u vodičima. Zbog toga može doći do zamora materijala i kratkog spoja. Odgovorno ponašanje bi bilo isključenje svih uređaja i kablova koji nisu nužni za rad bilo kakvog uređaja, naročito preko noći ili u dužim periodima van doma“, savetuje Banjan.

Do požara, ističe, uglavnom dolazi zbog nebrige, nepažnje ili neznanja.

Ako i dođe do požara električnog uređaja u stanu, nakon poziva vatrogascima, možete uraditi sledeće:

Ukoliko je to moguće, stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču).

Koristite za gašenje aparate s ugljen-dioksidom ili prahom.

Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači ne smeju da budu od sintetičkih materijala, već od pamuka ili vune.

Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom. Vodom mogu gasiti samo osposobljene i na odgovarajući način zaštićene osobe uz određeni razmak od uređaja pod naponom.

Gašenje svih drugih visokonaponskih električnih uređaja (transformatori, rasklopna postrojenja) prepustite vatrogascima. Ne približavajte se na razmak manji od 15 metara od takvog uređaja.

