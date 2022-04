Nećete verovati svojim očima kakav je stan iznajmila Putinova bivša (foto)

Cena rentanja će vas tek zaprepastiti

O privatnom životu ruskog predsednika Vladimira Putina malo toga se zna, a njegov ljubavni život posebno je intrigantan. Svetlana Krivonogikh je navodno bila ljubavnica Vladimira Putina, a ćerku Luizu Rozovu je rodila u martu 2003.

Na društvenim mrežama kruže fotografije njezinog luksuznog stana u Sankt Peterburgu, koje su zbog, blago rečeno, upečatljivog uređenja, postale pravi hit. Zaista, to je nešto što morate videti da biste poverovali.

These are real interiors of a luxury apartment owned by former Putin's mistress Svetlana Krivonogikh. It was supposely a gift from his friends one year after she gave birth to his illegitimate daughter.

You can rent this apartment in Saint-Petersburg for about $9000 per month. pic.twitter.com/B6cjaeLFwU

— Andrey Zakharov (@skazal_on) April 7, 2022