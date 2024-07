Nema boljeg: Isprobajte što pre ovaj genijalni način čišćenja rerne (video)

Niko ne voli prljavu rernu. Međutim, sigurno ćete se složiti da malo ljudi voli da čisti ovaj kućni aparat. Iako sredstvo za čišćenje rerne možete kupiti u prodavnici, to nije uvek najbolje rešenje. Hemijska sredstva za čišćenje imaju veoma visok pH. Iako ih to čini efikasnim u razbijanju zagorelog nereda, takođe ih čini oštrima. To znači da mogu iritirati ili čak spaliti vašu kožu. Pored toga, mnogi proizvođači rerni savetuju da ne koriste hemijska sredstva za čišćenje u svojim jedinicama.

Dakle, ako izbegavate gruba sredstva za čišćenje rerne i ne želite da provedete ceo dan stružući i ribajući nakupljenu hranu, šta da radite? Na sreću, postoji nekoliko saveta i trikova koji vam mogu pomoći da postignete blistav izgled sa relativnom lakoćom.

Sve što vam je potrebno:

Prašak za pecivo

Voda

Sirće

Sunđer ili tkanina

Sigurni smo da ćete koristiti ovaj trik sledeći put kada čistite rernu! Pored lakoće čišćenja, jedna od najvažnijih stvari je da nema zdravstvenih rizika – sve je prirodno, prenosi Likemag.

