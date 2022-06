Nema kome nisu pomogli: 3 besplatna trika da rashladite spavaću sobu tokom leta

Ukoliko želite da sprečite sunčeve zrake da dopru u vašu spavaću sobu, obavezno iskoristite debele tamne zavese

Iako bi veče trebalo da služi za opuštanje, leti je to prilično veliki problem. Temperatura u sobama često ume da bude previsoka, pa umesto da odmaramo, najradije bismo se preselili da spavamo pod tušem.

Međutim, kako je san zaista važan za dnevno funkcionisanje, a i stanje čitavog organizma, najbolje bi bilo da preduzmete nekoliko koraka koji će vam pomoći da rashladite spavaću sobu i na taj način smanjite temperaturu u njoj.

Debele i tamne zavese

Ukoliko želite da sprečite sunčeve zrake da dopru u vašu spavaću sobu, obavezno iskoristite debele tamne zavese, crne ili teget boje, jer su one savršeno sredstvo za to. Mogu da spuste temperaturu čak i do pet stepeni, a tokom dana je najbolje da budu navučene na prozore. U slučaju da imate roletne, zavese vam nisu potrebne, jer će roletne preuzeti zaštitnu ulogu.

Zamenite sijalice u sobi

Ono što su pojedini primetili jeste da svetlost sijalice zagreva vazduh u sobi. S obzirom na to da se i sama sijalica zagreva dok je svetlo upaljeno, ovo bi zapravo mogla da bude istina. Zato je preporuka da jake sijalice zamenite onima sa manjom voltažom i na taj način smanjite zagrevanje prostorije.

Lanena posteljina

Ovaj materijal je odličan izbor posteljine za leto, jer je prirodan i lagan. Telo se neće pregrejati, a ispod lanene posteljine se nećete ni znojiti.

