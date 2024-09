Nema potrebe da ribate: Jeftina mešavina za 15 minuta uklanja neprijatne mirise sa nameštja

Jednostavan, ali učinkovit trik čišćenja

Ako ne možete da se rešite neprijatnog mirisa sofe postoji trik koji će sve rešiti u tren oka, a nećete čak ni trebati potrošiti puno novca na skupe proizvode za čišćenje.

Teri Fišer iz „We Buy Any Home“ otkrio je svoj trik: „Kombinacija sode bikarbone i eteričnih ulja uklanja neprijatne mirise u domu umesto da ih samo prikriva i neverovatno je isplativa.“

Sve što trebate da uradite je da namažete veliku količinu sode bikarbone preko mesta čiji miris vam se ne sviđa. „Za velike predmete poput sofe ili tepiha, trebaće vam otprilike jedna šoljica sode bikarbone“, savetovao je.

Soda bikarbona je glavni sastojak jer upija neprijatne mirise umesto da samo menja miris. Teri savetuje da pomešate sodu bikarbonu sa nekoliko kapi eteričnih ulja za onaj dodatni dašak svežine.

Mešavina je zdrava za okolinu

„Odaberite svoje omiljeno eterično ulje lavande ili limuna i dodajte oko deset do 15 kapi u sodu bikarbonu. Eterična ulja ne samo da pružaju prijatan miris, već imaju i antibakterijska svojstva, pomažući da se neutrališu bakterije koje uzrokuju neprijatne mirise“, dodao je. Nakon nanošenja mešavine Teri preporučuje da je ostavite barem 15 do 30 minuta kako bi delovala. „Tokom tog vremena, soda bikarbona će apsorbovati mirise, dok eterična ulja prožimaju vazduh prijatnim mirisom“, dodao je. Potom to usisajte ili isčetkajte.

„Za razliku od komercijalnih osveživača vazduha koji često sadrže jake hemikalije, soda bikarbona i eterična ulja nisu otrovni i sigurni su za vašu porodicu i okolinu. Osim toga je isplativa metoda. Neprijatni mirisi mogu da budu velika prepreka za potencijalne kupce. Kuća koja miriše svjže i primamljivo verovatnije će privući interes i osigurati prodaju. Korišćenje jednostavnih trikova poput sode bikarbone i eteričnih ulja može značajno da utiče na stvaranje pozitivnog prvog utiska“, objasnio je Teri, piše Daily Star.

