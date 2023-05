Nema tragova brisanja: Uz ovaj “apotekarski” recept prozori će vam zablistati

Skupi proizvodi puni hemikalija više vam neće biti potrebni. Proizvodi za čišćenje stakala nisu dobri iz nekoliko razloga.

Prvi je, naravno, to što su puni hemikalija, a drugi to što obično dolaze u flaši sa raspršivačem, pa umesto da hemikalije završe samo na prozoru, one se vazduhom šire kroz celu kuću.

Da li ste znali da su hemikalije i zatrovane vazdušne čestice u domu vodeći uzrok raka pluća, srčanog udara i astme?

To je još jedan razlog zašto bi trebalo da za čišćenje prozora koristite prirodni preparat.

Postoji recept od dva jefitna sastojka koji ljudi masovno koriste, a domaćice ga pretežno hvale zbog praktičnosti – za njim ne ostaju dlačice, mrlje i tragovi krpe!

Jednostavno, u flašu sa raspršivačem sipajte sodu bikarbonu, a zatim dodajte hidrogen. Promućkajte da se sjedini, pa poprskajte prozorska stakla i obrišite sunđerom, pa suvom pamučnom krpom.

Probajte i uverićete se – prozori će zablistati kao na skupim staklenim zgradama!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.