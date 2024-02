Nemačko “pravilo od 4 sata“ je bitno za sve koji piju vodu sa česme

U Srbiji je voda prilično dobrog kvaliteta i mnogi piju vode sa česme, što je i razumljivo jer je daleko praktičnije.

Ali, iako je slična situacija i u Nemačkoj, oni imaju jedno svoje pravilo, koje se često preporučuje građanima, a koje ima smisla.

Naime, voda iz slavine ima mnoge prednosti: ne morate je nositi, 100 puta je jeftinija od flaširane vode, a uticaj na klimu je čak 600 puta manji od upotrebe jednokratnih plastičnih flaša.

Ali postoji jedna važna stvar koju trebate imati na umu ako želite izbeći bakterije, a to je pravilo od 4 sata (4-Stunden-Regel).

Naime, iako je voda iz slavine strogo kontrolisana u Nemačkoj, bakterije i zagađivači još uvek se mogu nakupiti iz materijala od kojih su napravljene slavine, posebno tokom dužeg vremena. To se posebno odnosi na vodu koja duže stoji u cevima, kao recimo, u slučaju nestanka vode ili ako jedno vreme niste boravili kod kuće.

Upravo zato je Savetovalište za potrošače Severne Rajne-Vestfalije preporučilo pravilo od 4 sata.

To u praksi znači da, ako slavina nije bila otvorena duže od pomenuta četiri sata, prvo pustite „staru“ vodu iz slavine da iscuri dok iz slavine ne izađe hladna voda. To može potrajati do 30 sekundi, ali obično je mnogo brže, piše Fenix Magazin. Zatim možete koristiti „svežu“ vodu za kuvanje ili piće.

Vodu koju „pustimo da oteče“ ne morate prosipati, već je možete iskoristiti u neke druge svrhe:

– zalivanje

– čišćenje

– brisanje podova (svakako se za ovo preporučuje hladna voda)

