Nepravedno zaboravljen, a prelep: Omiljeni cvet naših baka

Turski karanfil je omiljeni cvet naših baka. Osim što je izuzetno otporan i dugotrajan, ovaj cvet je i mirisan

Prošlo proleće je do mene došlo seme turskog karanfila. U prvi mah sam pomislila:“Karanfil -NE!“ Ali onda sam odlučila da ću to proleće posaditi sve ono što sam godinama ostavljala po strani, pa je turski karanfil došao na red.

Našla sam zabačeno mesto na kraju bašte, posejala karanfile i zaboravila na njih. Kako ih nisam nadgledala, ni zavirivala, oni su rasli brzinom svetlosti.

Došla je sredina leta, a oni nikako da procvetaju. Pitala sam mamu kada će taj cvet da procveta, a ona mi je rekla:“Sledeće godine!“

Mislila sam da se šali sa mnom, ali onda sam čitala da se ovaj cvet sporije razvija ako ga sejemo iz semena.

Ako hoćete da vam cveta ovo leto, turski karanfil posadite kao već odmaklu sadnicu koju možete kupiti na svakoj pijaci

Međutim, mene je sreća poslužila pa sam krajem prošlog leta ugledala prelepe cvetove turskog karanfila i odmah se zaljubila u njih. Stotine šarenih glavica izvirivalo je iz vesele leje, a baštom se širio divan miris. Nisam mogla da odolim pa sam nekoliko cvetova ubrala i stavila u vazu. Tada sam shvatila da je ovo najdugotrajnije cveće koje postoji. Bukvalno je u vazi stajalo 2 nedelje dok nije uvenulo.

Evo nekoliko saveta vezano za gajenje ovog cveća:

April je savršen za sejanje karanfila u baštu.

Sredinom maja posadite karanfil kao sadnicu, ali to radite predveče, jer karanfil ne voli da se presađuje po suncu.

Zalivajte karanfil 1 do 2 puta nedeljno, jer on ne voli mnogo vode.

Možete ga saditi i u saksijama, biće jednako veseo i dugotrajan.

Karanfilu ne smeta zima, pa će u bašti lepo da prespava tokom hladnog vremena i da sačeka proleće da „živne“.

Ako ga sadite u saksije, koristite umereno propusno zemljište.

Pošto raste do 50 cm, dobro je da ga nekako uvežete kako ga kiša i vetar ne bi izlomili. Posotje i patuljaste vrste karanfila koji raste od 25 cm.

Karanfil cveta do kraja leta, a najlepši i najbujniji cvet je u junu i julu.

