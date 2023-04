Nered privlači nesreću: Ove prostorije u kući obavezno očistite

Nered se dešava u svakoj kući. To ne znači da u njoj žive lenji ljudi, već da je to neko privremeno stanje koje je uslovljeno nedostatkom vremena ili nečim drugim. S druge strane, postoje kuće u kojima nered predstavlja stalno stanje stvari

Nered se dešava u svakoj kući, ali to ne znači da u njoj žive lenji ljudi, već da je to privremeno stanje stvari uzrokovano nedostatkom vremena.

Nažalost, u nekim kućama nered je stalan. Kada to spoznate, vreme je da uključite alarm, jer kuća u kojoj nema reda uvek će privući nesreću i nevolju.

Feng Šui specijalisti za bioenergiju, pa čak i psiholozi tvrde da nered u kući znači i nered u glavi!

Nered u hodniku

Uvek treba da počnete sa hodnikom, jer je prema Feng Šui pravilima, ovo centralni auto-put kuće. „Gužvu“ na ovom putu često čini stara obuća, bicikli, kolica, odeća i kišobrani. Nered u hodniku znači da će u kući biti stalna svađa, nedostatak novca, a ukućani će hteti da „pobegnu“ odavde.

Ako izbacite smeće, staru obuću, složite jakne i kišobrane, popravite bicikle, „očistićete put“ sreći, i ona će moći da pokuca na vaša vrata.

Nered u kupatilu

Nije ni čudo što kažu da je „kupatilo je lice žene koja živi u kući“. A ako je ova prostorija prljava, na pločicama buđ, kozmetika razbacana, peškiri pocepani to znači da se kod „domaćice kuće“ može javiti kompleks niže vrednosti. Kod žene koja ima normalno samopoštovanje, koja je zadovoljna sobom i svojim životom, kupatilo će uvek blistati. Kakva je situacija u kupatilu ujutru, takav će vam dan biti.

Toalet

Što više nereda u toaletu imamo to je više skrivenih tajni u našim životima. Čist toalet znači rešiti se nagomilane ljutnje i problema u životu.

Nered u kuhinji

Kuhinja je izvor obilja, energije i blagostanja, to je srce kuće. Na kraju, naše stanje zavisi od toga šta jedemo, kao i od raspoloženja onog ko je jelo pripremio. Ako je kuhinja puna smeća, praznih tegli, limenki, na policama „vrag nogu slomio“, nemojte se iznenaditi što ne možete da se rešite suvišnih kilograma. Očistite kuhinju i blagostanje će ući u vaš dom. Kako finansijsko, tako i emotivno. Hrana treba da se sprema u čistoći, udobnosti, usred svetlosti, i tek tada će doneti korist, a ne štetu.

Dnevna soba

Ova soba je lice kuće, gosti su dobrodošli u njoj. Ona je odgovorna za komunikaciju sa ostatkom sveta, ovo je pokazatelj kako prijatelji i rodbina vide vaš život. Nered u dnevnoj sobi dovešće do svađe, nerazumevanja između vas i rodbine i prijatelja… Takva svađa neminovno dovodi do usamljenosti, otuđenosti i beskorisnosti. Dnevna soba treba da „privuče“ dobre ljude u vaš dom, a sa njima i sreću. Ne pretrpavajte je previše, to može izazvati pometnju u odnosima sa drugim ljudima. Što više svetla u dnevnoj sobi, to bolje.

Spavaća soba

Ovo je najintimnije mesto u kojem se „kuje“ vaša lična sreća. Nered u ovoj sobi može dovesti do nesanice, svađe sa voljenom osobom, problema u intimnoj sferi.

Stručnjaci savetuju da se iz spavaće sobe ukloni sve što direktno nije povezano sa spavanjem i seksom. Televizor i računar su potpuno suvišni u ovoj prostoriji. Spavaća soba treba da odiše mirom i spokojnošću.

Vodite računa šta unosite u kuću, a pogotovo šta godinama čuvate. Ne razmišljajte previše i oslobodite se smeća. Izbacite iz kuće one stvari koje godinama taložite i koje vas guše. Sećanja čuvajte u glavi, a ne u stvarima.

