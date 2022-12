Nervira vas kad banana potamne za dan? Evo kako da to sprečite

Banane su jedno od najpopularnijeg voća u Srbiji, sudeći po količinama koje ih kupujemo. One su i najčešći voćni dodatak za popularne smutije, kojima će dati pun ukus, a konzumentima dugo držati osećaj sitosti. Međutim, koliko puta ste primetili da vam to voće već posle dan ili dva postane meko, a kora neprijatno pocrni. Otkrivamo načine kako da to sprečite, iako se sa sigurnošću može reći da tamnjenje banana nema apsolutno nikakve negativne posledice. Ono što bi se moglo smatrati jedinim nedostatkom jeste činjenica da se sa njihovim dužim stajanjem povećava količina šećera u njima.

Zrele banane u frižider

Malo je poznato da se banane beru gotovo zelene kako bi dozrele na putu do kupaca. Zato čim primetite da su postale malo mekane odmah ih prebacite u frižider. Hlađenje će usporiti proces sazrevanja.

Podalje od drugog voća

Banane su prilično „nedruželjubive“ i ne vole da budu u istoj posudi sa drugim voćem. To se posebno odnosi na jabuke, breskve, smokve i avokado koji tokom sazrevanja ispuštaju gas etilen koji utiče na prerano sazrevanje banana. Zato je najbolje banane držati podalje od ostalog voća.

Folija za peteljke

Verovali ili ne, ako peteljku banane umotate u providnu foliju one će duže vremena zadržati svežinu. Potrebno je umotati svaku bananu posebno, jer ćete na taj način sprečiti ispušanje etilena koji utiče na njihovo sazrevanje.

Dodajte limun

Banane često gube boju čak i kada kraće vreme oguljene ostanu na sobnoj temperaturi. Tamna boja može da odbije svojim izgledom, posebno decu koja zato neće hteti da ih jedu. Dodajte malo limunovog soka ili limete na oguljene banane i one će duže ostati sveže bez gubitka boje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.