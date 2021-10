Neverovatan trik da otkrijete BUĐ pre nego što se pojavi na zidovima

Buđ ili plesan se razmnožava stvaranjem spora koje se prenose vazduhom i traže vodu. Ove spore nisu živi organizmi sve dok su na suvom. S prvim tragovima vode one postaju žive, brzo se razmnožavaju i jako ih je teško iskoreniti.

Mislite da morate da razbijete zid da proverite da li u vašem domu ima buđi? Nije potrebno. Zapravo postoji vrlo jednostavan način da to proverite – a potrebno je samo 30 sekundi.

Kako da proverite da li u kući imate buđ?

Otvorite poklopac vodokotlića i proverite donju stranu. Ako tamo vidite plesan, to može da znači da i na drugim mestima u vašem domu već postoje spore buđi, koje samo čekaju adekvatne uslove da počnu da se razmnožavaju.

Iako bi pomislili da je to mesto na kojem bi se sigurno skupljala buđ, to nije tačno. Sam poklopac vodokotlića je težak, i on ne dopušta velikoj količini vazduha da cirkuliše.

Takav mali protok vazduha znači da je moguće da spore plesni pronađu svoj put unutra, ali šanse za to su prilično male. Međutim, dovoljno je da bilo gde u kući postoji kolonija spora buđi, a da se odatle ona proširi gotovo svuda.

Više spora znači da se šanse za rast plesni u rezervoaru povećavaju. Zato povremeno proveravanje vodokotlića može da spreči nastanak većih problema u vašem domu, piše MindBodyGreen, prenosi 24sata.hr.

Šta uraditi ako primetite buđ?

Ako pronađete buđ u vodokotliću ili nekom drugom delu kuće najpre se rešite tog problema pomoću odgovarajućih proizvoda i metoda čišćenja.

Onda je idealno potražiti pomoć inspektora za buđ koji će detaljno pregledati vaš dom, koristeći različite merne tehnike i prikupljajući niz podataka od vrsta plesni do nivoa mikotoksina i bakterija.

