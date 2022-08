Neverovatno korisni i skoro pa besplatni trikovi za čišćenje WC šolje

Nagomilana prljavština, rđa, začepljenja, kamenac… Svi smo se susreli s nekim od ovih problema u kupatilu, a rešenja su nam na dohvat ruke – koka-kola, sirće, pucketava folija (za vodokotlić), kamen za pete, lak za nokte…

Većinu problema možete sami rešiti i to bez teških sredstava za čišćenje i gotovo besplatno. Ko ne obožava korisne trikove?

Čišćenje

Hidrogen peroksid je, recimo, odličan za dezinfekciju. Samo u WC šolju sipajte pola šolje hidrogen peroksida, ostavite da deluje pola sata (pazite na provetravanje) i onda povucite vodu.

Možda ste već nešto tako načuli, ali koka-kola zaista skida teške mrlje sa WC šolje. U šolju sipajte 350 ml ovog napitka (posebno ispod rubova) i ostavite da deluje sat vremena. Kiselina iz kole će “pojesti” mrlje. Posle samo malo oribajte šolju četkom i povucite vodu.

Ako imate začepljenu WC šolju probajte da vrelu vodu sipajte direktno u šolju – u većini slučajeva samo ovaj postupak je dovoljan da rešite problem začepljenja.

Naslage kamenca i ostale prljavštine na WC šolji su mrske mnogim domaćicama. I za to postoji jednostavan trik. Natopite komade toalet papira sirćetom, pa te komadiće stavite direktno na mrlju od kamenca. Ostavite da stoji preko noći. Sledeći dan samo povucite vodu i vodene mrlje će nestati.

Vodokotlić

Protiv kondenzacije u vodokotliću pomoći vam može pucketava folija (koja se koristi za pakovanje osetljivih predmeta). Potrebno je da unutrašnjost vodokotlića obložite ovom folijom. Prvo morate da zavrnete ventil za dotok vode u vodokotlić, pustite vodu da ga ispraznite, pa onda kada ga malo posušite, pričvrstite foliju.

Rđa

Ako se rđa uhvatila na WC šolji možete je nežno sastrugati kamenom za pete. Samo neka vam i kamen i šolja budu mokri i nežno trljajte mesta zahvaćena rđom ujednačenim pokretima da ne biste oštetili porcelan.

Da biste zaštitili šrafove na WC šolji od rđe potrebno je da ih samo premažete bezbojnim lakom za nokte i ostavite da se u potpunosti osuše. Na ovaj način će samo sjedište (koje drže šrafovi) biti čvršće i neće se klimati.

Ušteda vode

Štednja na vodi je zaista važna, ne samo zbog finansijskih razloga. Zato pokušajte da je ne rasipate bespotrebno. Krenite od WC šolje. Nije potrebno da puštate onoliku količinu vode svaki put kada povučete vodokotlić. Da biste smanjili količinu i uštedeli može vam pomoći plastična flaša. PVC bocu od 1 ili 1,5 litra napunite vodom, začepite, pa stavite sa strane u vodokotlić (u slobodni ugao). Pričvrstite gornji deo flaše žicom da ne bi došlo do pomeranja u vodokotliću i to je to. Svakim povlačenjem vode uštedećete 1 ili 1,5 litra vode (u zavisnosti koju ste flašu izabrali).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.