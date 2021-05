Nežna biljka prepuna belih cvetova: Ulepšaće svaki dom (foto)

Mnoštvo belih cvetova, koji su njen zaštitni znak, idealna su kombinacija sa listovima koji su na licu zelene boje, a naličje im je u ljubičastim nijansama.

Nevestin veo, latinski naziv: (Gibasis geniculata), je biljka koja cveta u milion sitnih belih cvetova. Cvetići se posebno otvaraju na sunčevim zracima. Zovu je još i Mladin veo. Višegodišnja je biljka, idealna za uzgoj u visećim saksijama ili žardinjerama. Interesantna je I kao svojevrtan pokrivač tla – zeleni tepih.

Iako je nežna biljka, Nevestin veo je nezaustavljiv osvajač prostora. Uzgajivači vole da je opisuju tako što kažu da je to cveće koje “raste kao ludo”.

Iako je reč o “polegloj biljci” koja pravi tepih pokrivajući površinu na kojoj je zasadjena, Nevestin veo raste u dužinu I do čak 90 santimetara

Nega i uzgoj Nevestinog vela

Nevestin veo, u slučaju da ga gajite u vrtu, po zimi i niskim temperaturama treba uneti u kuću ili zatvoren prostor koji je topliji.

Iako po izgledu jako nežna, sa grančicama dugim do 30 santimetara, ova biljka sitnih listova I cvetova, laka je za negu I čuvanje. Ne treba Vam nikakav poseban napor da biste bili vlasnik bogatog Nevestinog vela.

Ako primetite da tokom hladnih dana biljka počne da “ tuguje” , nemojte se uplašiti,jer će do proleća lepo krenuti da raste Čak I ako počne da vene, sa lepšim I toplijim vremenom, I uz blago “šišanje” osušenih grančica, na proleće će izgledati prelepo.

Čak I ako Nevestin veo ošišate skroz do dna biljke, ona će vrlo verovatno ubrzo narasti kao nova I to potpuno zdrava jer je izdržljivost jedna od njenih glavnih odlika.

Podjednako uspešno će zbog svoje istrajnosti, uz minimum nege, uspevati I u kući I u bašti ili na balkonu.

Kada cveta Nevestin veo

Nevestin veo bogato i bez problema cveta tokom celog leta. Neke vrste, ako su na toplom, cvetaju tokom cele godine. Mora da prezimi u zatvorenom prostoru.

Zalivanje biljke mora da bude često I to je jedan od njenih osnovnih zahteva kada je reč o uzgoju. Treba obratiti pažnju I na intenzitet svetlosti. Iako je ljubitelj sunca, prija joj polusenovita pozicija I umerena toplota.

Nevestin veo – presadjivanje

Intenzitet presadjivanja treba da bude do jednom godišnje. Razgranatu biljku trebalo bi presadjivati n razdaljinu od 45 do 60 centimetara jer je jako bujna. Upravo zbog svoje bujnosti I relativno lakog razmnožavanja, Nevestin veo nekada može biti jako invanzivna biljka, poput korova I teško ju je iskoreniti. Budite spremni na to da ćete je imati više godina u vrtu.

Nevestin veo – razmnožavanje

Razmnožavanje ove zeljaste biljke se vrši pelcerom. Pelceri se stavljaju u vodu. Sačekajte da uhvate žilice pa ih pažljivo posadite u zemlju na delimično svetlom mestu. Ubrzo će vas obradovati gusti žbunići sa pupoljcima budućih brojnih belih cvetića. Pelceri brzo poteraju korenčiće čak i ako nisu u vodi. Sama se razmnožava lakim osipanjem sopstvenog semena po vrtu ili prostim padanjem na tlo u saksiji ili žardinjeri.

Nevestin veo – cena

Cena za jedan koren Nevestinog vela je oko 100 do 150 dinara.

