Nije svejedno kada im dajete vodu: Ovo je pravo doba dana za zalivanje vrtnih biljaka

Nakon meseci napornog rada, poslednje što vrtlari žele je da biljke uvenu na letnim vrućinama. Previše ili premalo vode može narušiti zdravlje biljaka, ali pažnju ne treba usmeriti samo na učestalost zalivanja. Prema stručnjacima, jednako je važno doba dana kada se biljke zalivaju, piše Express.

“Ponekad zbog ekstremnih letnjih temperatura biljke se bore za preživljavanje. Mnoge biljke mogu izdržati temperature do visokih 20°C pre nego što počnu da pate. Zalivajući svoje biljke u pravo doba dana, možete im pomoći da prežive toplotni talas i nastave da cvetaju”, objasnila je Sara Diksom, predstavnica za medije kompanije Hozelocks.

Koje je najbolje doba dana za zalivanje biljaka?

“Uvek preporučujem zalivanje ujutro kada me pitaju kada je najbolje vreme za zalivanje biljaka. Očigledno je mnogo svežije u ranim satima dana, tako da voda ima više šanse da učini svoju magiju, a da je ne ispari dnevna vrućina. To osigurava da voda dođe do korena, pomažući biljci da ostane hidrirana”, kaže Kejt Turner, vrtlarski guru kompanije Miracle-Gro, a prenosi Poslovni.hr.

Što se tiče razloga zašto je početak dana poželjniji, Džoš Papvort iz Havsa, najstarijeg proizvođača kanti za zalivanje na svetu, objasnio je da “niža jutarnja temperatura znači da voda ima priliku da dođe do korena, umesto da ispari zbog sunca”.

To znači da “biljke imaju rezervu vode koju koriste tokom dana kako ne bi završile sasušene”. Ako se jutarnje zalivanje ne uklapa u vaš raspored, onda je rano uvele sledeća najbolja opcija – ali tek nakon što prođe vrhunac sunčeve toplote. Jedina mana večernjeg zalivanja je vlažno lišće i tlo koji mogu pružiti savršene uslove za plesan i puževe.

Koliko vode je biljkama potrebno?

Tokom vrućeg vremena može biti primamljivo zalivati biljke tek toliko da tlo ostane vlažno. Ali plitko površinsko zalivanje obeshrabruje dubok razvoj korena.

Zato bi vrtlari trebalo da se odluče za ređu rutinu zalivanja koja temeljno zasiti tlo jer to podstiče korenje biljke da posegne duboko za preostalom vodom, čak i kada se površina tla čini suovim.

Standardno pravilo je dati cveću i povrću ekvivalent od 2.5 cm vode nedeljno– i udvostručiti tu količinu na vrhuncu leta.

Kako proveriti treba li biljkama vode?

Baštenske biljke mogu patiti kada se tlo osuši, ali takođe ne vole ni premokre uslove, što znači da pate ako korenje stoji u vodi i ne dobija dovoljno kiseonika. Tokom vrućeg, vetrovitog dana, površina tla može se činiti suvom, ali ispod je tlo vlažno, zato je bitno obaviti brzu proveru kako biste bili sigurni da biljka nije previše zalivena.

Držite drvenu nalepnicu za biljke – sličnu štapiću od lizalice – i umetnite je nekoliko centimetara u vrtnu zemlju, izvucite je i proverite. Vlažna zemlja će se zalepiti za štapić, ali ako izađe čista, zemlja je suva i vreme je za zalivanje.

Morate li da zalivate biljke nakon kiše?

Što se tiče toga treba li zalivati biljke nakon kiše, Gardening Etc kaže da je „najbolje vreme za zalivanje [biljki] nakon kiše kada je tlo omekšano i spremnije za dobro natapanje.

“Dodatna voda nakon pljuska povećava količinu vode, tako da može prodreti dublje u tlo. Ovo je sjajan način za stvaranje vlage oko korena biljaka”, dodaju stručnjaci.

Može se postaviti i raspršivač ili sistem za navodnjavanje vodom, s automatskim tajmerima za automatsko uključivanje vode ujutro ili uveče, čime se smanjuje potreba vrtlara da sami fizički zalivaju biljke.

