Nikad ne držite ovakav tepih u sobi – sa njim nema sreće u kući!

Dizajneri su otkrili najčešće greške koje ljudi prave prilikom kupovine i postavljanja tepiha, a podelili su i korisne savete kako biste izbegli razočaranja i postigli savršen izgled svog prostora, prenosi 24sata.hr.

Pazite na veličinu sobe

„Najviše me nervira kada vidim sobu sa tepisom veličine poštanske marke. Tepih treba da se uklopi u dimenzije sobe, a to znači da bi trebalo da ima razmak od 15 do 35 centimetara od zidova. Naravno, ovo ne važi za male sobe ili one sa skupocenim podom, gde je bolje koristiti manji tepih“, objašnjava dizajnerka Anne Hepfer.

Stvorite udoban ambijent u spavaćoj sobi

Ako planirate staviti tepih ispod kreveta, preporučuje se da sa svake strane ‘viri’ barem 121 do 152 centimetra. Takođe, okrugli ili ovalni tepisi mogu stvoriti lep kontrast sa pravougaonim krevetom. Manji okrugli tepisi sa strane kreveta dodatno će doprineti udobnosti sobe, savetuje dizajner Jean-Pierre Tortil.

Ostavite dovoljno prostora za nameštaj

„Niko ne voli kada su nogice nameštaja samo delimično na tepihu, ili se ljuljaju jer nije sav nameštaj na njemu. Osim ako nameštaj nije uz zid, tepih bi trebalo da bude ispod svih nogu nameštaja“, kaže Hepfer.

Veći je uvek bolji izbor

„Kada imate manji prostor, bolje je investirati u veći tepih. Ljudi često stavljaju previše velikog nameštaja u manju prostoriju, a onda ubace mali tepih. Moj savet je da se ograničite na nekoliko većih komada nameštaja i prilagodite tepih tome“, objašnjava Tortil.

Prilagodite oblik sobe

Oblik tepiha treba da zavisi od oblika sobe i načina na koji planirate rasporediti nameštaj. Na primer, veliki okrugli tepih može omekšati oštre kutove kockaste sobe. Tortil savetuje da manji okrugli tepih stavite na ulazu, jer će to pomoći da se prostor ‘otvori’ prema svim sobama. Takođe, u velikim sobama možete koristiti neobičan tepih ili čak životinjsku kožu kako biste odvojili prostor i dali mu novu funkciju.

Prilagodite tepih svojoj sobi

Ako vam standardna veličina tepiha ne odgovara, postoji rešenje. Možete spojiti više manjih tepiha ili čak izrezati tepih koji je prevelik, savetuje Hepfer.

