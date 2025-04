Nikada lakše, a lepše i prirodnije: Ofarbajte jaja na starinski način u tegli!

Vreme pred Vaskrs je ono doba godine kada smo svi preplavljeni receptima za farbanje jaja.

Ipak, poslednjih godina vlada trend što prirodnijeg farbanja, jer samo tako možete biti sigurni da su jaja bezbedna i za vaše najmlađe.

Jedan od starih načina je farbanje u tegli i to cveklom! Naime, jaja pre farbanja je potrebno skuvati, zatim poređati u teglu koja je šira: Cveklu smiksati u blenderu (domaćice su nekada to radile ručno), dodati 300 do 400 ml vruće vode (proključale ili iz bojlera) i kašiku sirćeta preliti preko jaja.

Teglu zatvoriti i ostaviti da odstoji dok se jaja i voda ne ohlade i dok jaja ne prime boju.

Ofarbana jaja oprati u hladnoj vodi, osušiti i premazati uljem.

Uostalom, kako to izgleda u praksi, pogledajte u videu koji sledi:

