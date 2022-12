Niko ne vodi računa o higijeni ovog predmeta, a nismo ni svesni koliko je opasan po naše zdravlje

Nemaju samo kozmetika i hrana rok trajanja, imaju ga i stvari kojima ste svakodnevno okruženi, a za koje vam to nikada ne bi palo na pamet.

Jastuk – 2 do 3 godine

Jastuci s vremenom postaju dom sve većeg broja grinja i menjaju svoj oblik zbog čega može doći do pojave bolova u vratu.

Papuče – 6 meseci

One su savršena podloga za širenje gljivične infekcije. Bilo bi dobro da ih operete što je češće moguće.

Sunđer za kupanje – 2 nedelje

Na njemu se stvaraju gljivice i buđ.

Ručni peškir – 1 do 3 godine

Mokri peškiri savršeno su okruženje za razvoj bakterija. Čak ni konstantno pranje neće skroz rešiti taj problem pa ih je dobro zameniti novima.

Četkica za zube – 3 meseca

Naravno dobro ju je zameniti i ranije ako su vlakna izgubila svoj oblik. Preporuka je kupiti novu četkicu i nakon prehlade i gripa kako bi se smanjila mogućnost da se ponovo razbolite.

Četka za kosu – godinu dana

Trebalo bi da je čistite barem jednom nedeljno i zamenite novom nakon godine dana. Ako se radi o četki s prirodnim vlaknima, tada je dobro nabaviti novu već nakon 7 do 10 meseci.

Parfem ili toaletna voda – 1 do 3 godine

Parfemi sadrže esencijalna ulja koja izlape nakon dve godine (ako je bočica otvorena) ili tri (ako parfem nije otvaran). Toaletne vode mogu trajati do četiri godina kada nisu otvarane i dve kada su otvorene.

Dečja cucla – 2 do 5 nedelja

Njihova zamena zapravo zavisi koliko vremena je korišćena, odnosno koliko je često detetu u ustima. Cucle od lateksa lako pucaju a u pukotinama se mogu razvijati bakterije.

Dečje sedište u kolima – 6 do 10 godina

S vremenom materijali od kojih je napravljena propadaju i menjaju oblik pa sedište više nije sigurno za decu. Uvek je bolje da kupite novo sedište za svoje dete nego da koristite polovnu.

Grudnjak – 1 do 2 godine

Čim grudnjak izgubi oblik, elastičnost i postane prevelik ili premalen, treba ga zameniti novim.

Patike za trčanje – godinu dana

Nakon otprilike 400 do 500 kilometara patike počinju da gube svoja svojstva što može postati stres za zglobove.

Aparat za gašenje požara – 15 godina

Osim ako se pojavi bilo kakvo oštećenje, tada treba na servis što pre.

Produžni kabel – 1 do 2 godine

On ima određeni kapacitet i ako se to premaši, može doći do ozbiljnih posledica.

Sredstvo za dezinfekciju – 3 meseca

S vremenom postaje sve manje efikasno.

Začini – 1 do 3 godine

S vremenom gube okus i miris.

