Nikoga nije briga za skup nameštaj: Ovo je prva stvar koju primeti svako ko vam uđe u kuću

Potrošili ste mnogo para da biste sredili kuću, kupili ste nov nameštaj i tepihe, zamenili dotrajale kućne uređaje? Međutim, džaba vam trud i potrošene pare, ako vaša kuća ne miriše lepo. Jer miris je prvo što svako ko vam ulazi u kuću, prvo primeti (oseti). Ponekad je on suptilan i veoma prijatan, pa može da probudi lepa sećanja. Ako je situacija obrnuta, biće vam neprijatno pred gostima, ali to ne znači da to ne možete da promenite.

1. Domaća aroma lampa

Na laganu vatru stavite posudu s vodom, pa dodajte kriške limuna ili pomorandže, svežu nanu ili lavandu, latice cveća, u zavisnosti od godišnjeg doba i ukusa. Prostorom će se širiti predivan sveži miris, mnogo prirodniji od onog koji pružaju aroma lampe.

2. Redovno čistite odvode

Ako vam nedostaje svežine bez obzira koliko čistiti, možda je problem u odvodima. Jedan od načina kako se rešiti neprijatnog mirisa je da u odvod obilno sipate sredstvo za pranje posuđa s aromom limuna i zatim pustite toplu vodu. Ako želite prirodniju varijantu, poslužite se sokom od limuna ili limete, pa zatim takođe isperite odvod. Ako ni to ne pomogne, sipajte pola šoljice sode bikarbone koju ćete zatim zaliti toplom vodom.

3. Sveće na neobičnim mestima

Ako govorimo o svećama i mirisima, verovatno vam je prva asocijacija puno upaljenih sveća na jednom mestu. Međutim, neke od njih najbolje je neupaljene staviti na mesta gde najmanje očekujete – kao što su ormari s odećom, peškirima ili posteljinom. Ne samo da će vas svaki put kad otvorite vrata ormara zapahnuti divan miris, već će ga upiti i vaša odeća i tekstil.

