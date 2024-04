Niste ni svesni da vam ove stvari crpe energiju: Boja zidova i spuštene roletne su gadna kombinacija

Ako osećate umor čim uđete u kuću, možda nije razlog posao, već to što u domu imate stvari koje oduzimaju energiju i snagu, a toga niste svesni.

Ukoliko primećujete da, čim pređete prag sopstvenog doma, padate s nogu i sanjate samo o odlasku u krevet, ne treba to pripisivati vremenskim uslovima ili opterećenosti na poslu. Iako to, naravno, takođe može da bude uzrok ukoliko ste tokom dana skakali okolo i imali napornu fizičku aktivnost, ali ako to nije slučaj, onda vas sopstvena kuća sabotira – tačnije delovi enterijera. Nekoliko stvari mogu izazvati umor bez ikakvog razloga.

Hladna zidna nijansa

Iznenađujuće, boja zidova, recimo, u spavaćoj sobi, takođe može uticati na raspoloženje i izazvati umor. Američki naučnici su otkrili da siva, plava, azurna i druge hladne nijanse deluju umirujuće, usporavaju rad srca i snižavaju srčani pritisak. Stoga se u takvom okruženju stalno osećamo pospano. Postoji samo jedan zaključak: da biste se osećali vedrije, prefarbajte zidove u pozitivnije, toplije boje.

Televizor koji stalno radi

Informativna buka loše utiče na psihu, baš kao i zvonka tišina. Zato, ako imate naviku da zgrabite daljinski čim uđete u stan, nemojte se kasnije čuditi što vas često boli glava i što vam je ceo svet postao neprijatan.

Prljavština i razbacane stvari

Nered, smeće i prljavština takođe ne mogu da nam ulepšaju dan. Stručnjaci ističu da nered drži naš mozak u stalnom stresu i napetosti, što otežava koncentraciju. Na kraju, to dovodi do nervoze, iscrpljenosti i nedostatka energije. Ako želite da poboljšate svoje blagostanje i prekinete to da zaspite u pokretu (što je zaštitna reakcija tela na stres), onda se samo saberite i očistite kuću. Druga opcija je da pozovete profesionalce koji se mogu nositi sa ovim zadatkom.

Brza hrana ili žestoka pića

Brza hrana, prerađena hrana, čaša ili dve jakog pića pre spavanja takođe nisu najbolja ideja. Na primer, nezdrava hrana obogaćena jednostavnim ugljenim hidratima i šećerom izaziva česte skokove šećera u krvi i potom nagli pad. To dovodi do toga da se osećamo ne samo umorno i malaksalo. Ispijanje alkohola pre spavanja dovodi do nemirne noći, čestog buđenja i nemogućnosti da ujutro podignete glavu sa jastuka.

Aromatična sveća

Posebno miris lavande. Sama po sebi, naravno, ova aroma nije nimalo loša, ali su psiholozi sa Univerziteta Veslijan, na primer, otkrili da su ljudi koji su stalno udisali ovu aromu osećali opuštenost i stalno su imali želju da spavaju. Zbog toga je bolje zameniti lavandu mentom ili citrusima. Ali ne preterujte! Velika koncentracija mirisnih sveća u jednoj prostoriji može izazvati glavobolju i kao rezultat toga umor.

Spuštene roletne i navučene zavese

Debele zavese i uvek spuštene roletne izazivaju anksioznost i depresiju. Psiholozi uveravaju da za normalno funkcionisanje tela mora biti obezbeđena dovoljna količina svetlosti, a ako se to ne dogodi, onda naše raspoloženje počinje da se pogoršava i javljaju se negativne misli. Zbog toga stručnjaci preporučuju da razmaknute zavese tokom dana i zatvorite tek neposredno pre spavanja.

Hladnoća u zatvorenom prostoru

Iznenađujuće, nedostatak grejnog tela, tačnije preniska sobna temperatura, takođe može učiniti da se osećamo umorno. To dovodi do toga da telo ide u hibernaciju i tada će ga biti teško bilo čime ga razmrdati. Zbog toga će pet minuta provetravanja spavaće sobe pre spavanja biti dovoljno da se osećate bolje.

Mobilni telefon na noćnom ormariću

Danas je teško zamisliti svoj život bez pametnih telefona i drugih uređaja. Međutim, oni nisu tako bezopasni kao što izgledaju na prvi pogled. Na primer, navika stavljanja telefona pored kreveta je loša ideja. Prvo, stalno ćete se buditi usred noći, reagujući na treperenje ekrana ili ina zvuk nove poruke. Zbog toga nećete dovoljno spavati i osećaćete se iscrpljeno i umorno. I drugo, doktori kažu da talasi koje emituju uređaji negativno utiču na naše zdravlje i na kraju postajemo psihički zavisni od pametnih telefona i tableta. Zbog toga psiholozi preporučuju da ostavite mobilne telefone i druge elektronske uređaje u dnevnoj sobi ili kuhinji pre spavanja.

Neadekvatna posteljina

Čaršavi od sintetičkih tkanina ne doprinose kvalitetnom odmoru: zagrevaju se na toploti, hlade se na hladnoći i ne upijaju vlagu. Kao rezultat toga, ustajemo umorni i idemo u krevet još umorniji. Pamuk i lan idealni su za spavanje. Potreban vam je i udoban jastuk, umereno toplo ćebe i pravi dušek, koji još treba na vreme da se okrene. Tada će ostatak biti potpun, a osećaj hroničnog umora će nestati iz vašeg života, piše wday.ru.

