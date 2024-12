Niste ni svesni šta vlaga na prozorima može da izazove, ako se pojavila morate je se pod hitno rešiti

Ne samo što je estetski ružna, već može da dovede i do ozbiljnih zdravstvenih problema

Zima je vreme kad usled grejanja dolazi do kondenzacije na prozorima. Ona nastaje kad se topao vazduh zadrži na hladnim površinama kao što su stakla ili prozorska okna.

Iako se na prvi pogled čini da zamagljeni prozori nisu neki veliki problem, ta vlaga može da dovede do pojave buđi, što je mnogo ozbiljniji problem. Buđ na prozorima ne samo što je estetski ružna, već može da dovede i do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kad se jednom pojavi teško ju je u potpunosti ukloniti, a sama plesan može dovesti do respiratornih problema, ali i do povraćanja i proliva.

Donosimo vam pet načina kako da sprečite kondenzaciju na prozorima i na taj način umanjite šanse da vam se u domu pojavi buđ.

1. Redovno provetravanje

Bez obzira na to koliko je napolju hladno, redovno provetravajte prostorije u kojima boratite. Protok vazduha umanjiće šansu da se pojavi buđ. Osim toga, umesto ustajalog vazduha imaćete svež i na taj način ćete umanjiti šansu i za cirkulaciju virusa koji dovode do bolesti tokom zime.

2. Ne sušite veš na radijatorima

Tokom zime mnogi imaju problem i sa sušenjem veša. Opran i mokar veš mnogi poređaju po radijatorima kako bi se brže osušio. Nemojte to da radite. Vlaga iz veša će se skupljati na zidovima, posebno oko prozora, zato što su grejna tela najčešće smeštena ispod prozora. Ukoliko nemate sušilicu za veš onda ga poređajte na žicu za sušenje i ostavite u prostoriji koju najređe koristite uz obavezno odškrinut prozor kako bi višak vlage izašao napolje.

3. Kuvanje

Prilikom kuvanja obavezno koristite aspirator ili jednostavno odškrinite kuhinjski prozor kako se vodena para iz posuđa ne bi skupljala na prozorima.

4. Brišite prozore

Jeftin i jednostavan način za sprečavanje kondenzaciju na prozorima jeste njihovo brisanje čim se vlaga pojavi. Za to možete koristiti stare peškire koji će pokupiti višak vlage. Obavezno prebrišite i prozorske okvire, gde se takođe nakuplja vlaga.

5. Proverite prozore

Ukoliko ste primetili da se vlaga nakuplja između dva stakla vaših PVC prozora, to je znak da je negde popustilo dvostruko zaptivanje zbog čega se vaši prozori magle, ne samo iznutra već, i između dvostrukog stakla. Ukoliko postoji mogućnost da se stakla odvojeno otvore, možete ukoliniti višak vlage ili pozovite majtora da vam reši problem.

