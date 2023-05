Niti morate ribati, niti se plašiti zapušenja: Evo kako da prospete ulje u sudoperu bez posledica po odvod

Jedna domaćica podelila je fenomenalan predlog za rešavanje masti i ulja bez posledica po odvod!

Malo ko od nas zaista uživa u čišćenju, mada nam je zaista svakodnevica (osim ako ne pripadate onoj grupi ljudi koja se rešava stresa čišćenjem, pa im na taj način više prija).

Ipak, to je posao koji ne možemo izbeći, a neke stvari su posebno neugodne za čišćenje, pogotovo kad je u pitanju tvrdokorno ili masno…

To se posebno odnosi na mast. Kada pržimo hranu za doručak, ručak i večeru, i to radimo na vreloj masti, uvek nam ostane nered u tiganju i, konačno, višak masti koji negde treba prosuti. Često to radimo na najjednostavniji mogući način: prospemo je u sudoperu. Ipak, to nije najsrećnije rešenje.

Ne samo što iza sebe ostavljamo masnu sudoperu, izlivanje ulja ili masnoće kroz odvod rezultira najčešće začepljenom sudoperom. Ulje i mast se u cevima zgusnu, skupljaju drugu hranu, uzrokuju neprijatne mirise u kuhinji, začepljenja…

Možda jeste najbrži postupak, ali na duže staze nam prilično šteti. Ni prosipanje u kantu za otpatke definitivno nije rešenje!

Međutim, jedna korisnica Fejsbuka podelila je svoj trik za skupljanje masnoće koji ne rizikuje začepljene cevi. U pitanju je vrlo koristan savet koji niti izaziva nered u sudoperi, niti u kanti za otpatke.

Za početak, potrebno vam je malo aluminijumske folije.

Alu-foliju smestite u odvod u sudoperi, a onda mast iz tiganja ulijte u ulje i ostavite da se malo prohladi. Kad se stvrdne, jednostavno umotajte foliju i bacite je u kantu za otpatke.

Kad je u pitanju ulje, ono se neće stvrdnuti, ali i dalje možete to ulje „umotati“ u foliju, samo je bitno da komad bude dovoljno veliki kako bi mogao da se zgužva, a da se ništa ne prospe. Takođe je bitno sačekati da se ohladi, piše Glossy.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.