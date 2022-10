Novac i sreća su zagarantovani: Ovako se pozitivna energija priziva već vekovima

Feng Shui, drevna kinesku veština uređenja prostora i življenja u skladu s okruženjem u kojem živite ili provodite vreme može vam puno pomoći u prizivanju bogatstva i sreće u život. Glavni cilj je da se privuče pozitivna energija i životna sila da bi osigurali sreću sebi, ali i celoj porodici kao i sadašnjim ili budućim potomcima.

Topao ulaz za toplu dobrodošlicu

Ulaz u kuću, stan je lice svakog doma i predstavlja ono što će gosti videti unutra. Ulaz bi trebalo da bude dizajniran tako da u potpunosti prihvata pozitivnu energiju. Dodajte otirač ili tepih, nekoliko biljaka, stolice ili klupu koju ćete dekorisati jastucima. Samo imajte jedno na umu – nikako nemojte preterivati.

Biljke su zakon

Biljke koje privlače novac trebalo bi da budu obavezan dodatak svakog doma. Na primer, biljka Pilea Peperomioides ili drvo žada biće vrlo efikasne u prizivanju prosperiteta, a osim što privlače novac i pozitivnu energiju, savršeno izgledaju u svakom prostoru. Listovi ovih biljaka i sami podsećaju na kovanice. Može li bolje od toga?!

Nožice nameštaja na podlogama

Noge vašeg nameštaja ne smeju da direktno dodiruju pod! Poslužite se prostirkama ili tepisima. Takođe, nameštaj ne postavljajte uza zid, ali postoji i izuzetak – ako ne možete sve nožice nameštaja postaviti na neku podlogu, pokušajte barem dve nožice.

Ne budite hrčci

Višak bilo čega je loš, a isto pravilo važi i za neželjene i pretrpane stvari. Nakon svakih nekoliko meseci morate izbaciti sve neželjene predmete iz svog doma ili kancelarije jer deluju kao prepreka pravilnom toku bogatstva i prosperiteta.

Polomljene stvari moraju pod hitno napolje

Slomljene stvari u kući isisavaju dobru energiju celog mesta. Stoga, ako želite da sva negativna energija nestane iz vašeg životnog prostora, morate pripaziti na sve pokvarene predmete u svom domu i odmah ih popraviti ili ukloniti. Puknuta cev ili slavina može vas dovesti do finansijskog začepljenja.

Crvena vrata

Trebalo biste da vam ulazna vrata kuće izgledaju gostoljubivo kako bi prilike i pozitivna energija mogle da vas pronađu. Budući da je crvena boja bogatstva u Feng Shuiju, a takođe pruža zaštitu od negativne energije, trebalo bi da ulazna vrata svoje kuće obojite u crveno.

Kuhinja je bitna

Kaže se da čista kuhinja može privući novac. Frižider uvek treba održavati čistim i organizovanim sa svežom hranom. Takođe, uklonite sve nepotrebne stvari iz kuhinje i redovno čistite šporet. Kako biste privukli više novca, osigurajte da svaka ringla šporeta radi ispravno.

Akvarijum za ribice

Ribe su simbol živosti i privlače pozitivnu energiju. Ako akvarijum s ribama postavite na severnu stranu svog doma ili kancelarije to će vam pomoći u donošenju novih prilika za karijeru, a ako akvarijum postavite na jugoistočnu stranu, to vodi do finansijskog obilja.

Buda

Svi znamo da je Buda koji se smeje poznat po svojoj veseloj i srećnoj naravi. Kada se postavi u smeru istoka ili okrenut prema ulaznim vratima, Buda koji se smeje donosi bogatstvo i sreću.

Srećne porodične fotografije

Ako se borite za srećan život sa svojim supružnikom ili porodicom, okačite fotografije sa srećnih događaja ili praznika u dnevnoj sobi, hodnicima ili drugim prostorijama.

Fontana

U Feng Shuiju, fontana se smatra simbolom bogatstva. Stoga, dodavanje fontane u vašu kuću pomaže u privlačenju prosperiteta. Fontana bi trebalo da bude postavljena van kuće u smeru istoka ili jugozapada. Vodite računa da fontana bude čista i da nikada ne presušuje. Takođe, stavite 27 novčića u nju da aktivirate energiju vode putem metalnih elemenata novčića.

Zalivajte svoje biljke svakodnevno

Ako biljke u bašti umiru, shvatite to kao upozorenje i uradite nešto u vezi s tim. Zapamtite, ako volite prirodu, ona će vam uzvratiti ljubav. Možete početi s malim promenama poput svakodnevnog zalivanja biljaka, menjanja tla ili dodavanja novog cveća. Takođe, morate očistiti stazu koja vodi do glavnih vrata vaše kuće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.